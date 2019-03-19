Как выглядела Ева Грин на показе фильма «Дамбо» в Париже



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Ева Грин Фото: instagram/ evagreenweb

Кинозвезда порадовала стильным луком

38-летняя голливудская актриса Ева Грин продолжает презентовать по всему миру новую картину «Дамбо» со своим участием. Минувшим днем актриса посетила предпоказ семейного фильма о слоненке в парижском кинотеатре Le Grand Rex.

Для выхода на красную дорожку Ева выбрала элегантное вечернее платье черного цвета с полупрозрачными вставками на груди и драпировкой от бренда Tom Ford. Образ Грин дополнила классическими лодочками в тон, а в макияже сделала основной акцент на глаза.

На премьерном показе «Дамбо» Ева появилась вместе с режиссером картины Тимом Бертоном. Вдвоем они с удовольствием позировали репортерам, а затем обратились с короткой речью к гостям мероприятия перед началом фильма.

Напомним, что ремейк классического диснеевского мультфильма «Дамбо» расскажет о судьбе слоненка, который с рождения стал объектом насмешек окружающих из-за своей особенности - непропорционально больших ушей. Когда же выясняется, что благодаря этой изюминке Дамбо умеет летать, его жизнь кардинально меняется: находятся люди, которые любыми путями желают обогатиться за его счет и хотят сделать из него настоящую звезду цирка.