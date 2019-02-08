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    Шоу-биз

    Нацотбор-2019: c Bahroma споют солистки двух популярных украинских коллективов

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    Bahroma - Нацотбор-2019: c Bahroma споют солистки двух популярных украинских коллективов
    Bahroma

    Участники национального отбора на международный песенный конкурс решили «усилить» композицию «Назавжди-Навсегда» женскими голосами

    Уже завтра, 9 февраля, состоится первый полуфинал Нацотбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019». 

    Альтернативная группа Bahroma выступит под номером 8 с украинской песней «Назавжди-Навсегда».

    На сцене вместе с группой Bahroma появятся солистка группы Yeyo Екатерина Офлиян и участница трио Panivalkova Ирина Кулишенко. Именно их голоса на бэк-вокале позволят намного лучше передать всю палитру эмоций, которые были заложены в песню.

    Как ранее сообщал Scotch, режиссёром-постановщиком номера «Назавжди-Навсегда» стал основатель танцевального объединения Apache Crew Анатолий Сачивко. Apache Crew и непосредственно Анатолия Сачивко знают не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Интересно, что именно Анатолий был режиссером и хореографом-постановщиком видео на выигрышную песню Jamala «1944» на «Евровидении-2016».

    Стоит отметить, что кроме группы Bahroma 9 февраля в первом полуфинале также выйдут на сцену: The HypnotunezLetayVera KekeliaЦеШоYukoMaruvBrunettes Shoot Blondes.

     

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