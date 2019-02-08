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    Жизнь

    Алина Гросу призналась, как бойфренд реагирует на ее откровенные клипы

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    Алина Гросу - Алина Гросу призналась, как бойфренд реагирует на ее откровенные клипы
    Алина Гросу

    Украинская певица, которая последние несколько лет живет и работает в РФ, рассказала о своем возлюбленном

    Известная певица Алина Гросу последнее время не вылазит со съемочных площадок. Как стало известно Scotch, на данный момент исполнительница и крестница Ирины Билык снимается в новом фильме телеканала «Украина» под названием «Замок на песке».

    Именно на съемках этой картины она примерила на себя образ беременной девушки, чем вызвала бурные обсуждения в сети. Алина признается: героиня фильма – абсолютная противоположность ее самой, но раскрывать детали сюжета пока не спешит.

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    Алина Гросу призналась, как бойфренд реагирует на ее откровенные клипы
    Алина Гросу призналась, как бойфренд реагирует на ее откровенные клипы
    Алина Гросу призналась, как бойфренд реагирует на ее откровенные клипы
    Алина Гросу призналась, как бойфренд реагирует на ее откровенные клипы
    Алина Гросу призналась, как бойфренд реагирует на ее откровенные клипы
    Алина Гросу призналась, как бойфренд реагирует на ее откровенные клипы
    Алина Гросу призналась, как бойфренд реагирует на ее откровенные клипы
    Алина Гросу призналась, как бойфренд реагирует на ее откровенные клипы
    Алина Гросу призналась, как бойфренд реагирует на ее откровенные клипы
    Алина Гросу призналась, как бойфренд реагирует на ее откровенные клипы
    Алина Гросу призналась, как бойфренд реагирует на ее откровенные клипы
    Алина Гросу призналась, как бойфренд реагирует на ее откровенные клипы

    Что касается личной жизни, то уже 4 года звезда встречается с парнем по имени Александр. На публике своего избранника Алина не показывает, да и долгое время держала отношения втайне. Но в программе «Ранок з Україною» певица рассказала о личном.

    Оказывается, Александр внимательно следит за творчеством Алины – музыкой, клипами, сериалами. На судьбу бойфренда звезды выпало немало испытаний другими мужчинами, откровенным образом и сценами любви.

    «Он пережил клип «Хочу я баса», какие-то «отношения» с парнем из клипа «Собака» и все остальное. Касаемо видео на песню «Хочу я баса», он смотрел и говорил: «Боже, какой бред! Откуда это? Зачем? Почему?», – призналась Алина Гросу в интервью каналу «Украина».

    Отвечая на вопрос Виктории Маремухи, когда же ждать свадьбу, Алина засмущалась, однако намекнула: «Давайте поговорим об этом в июне».

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