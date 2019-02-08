Алина Гросу призналась, как бойфренд реагирует на ее откровенные клипы



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Алина Гросу

Украинская певица, которая последние несколько лет живет и работает в РФ, рассказала о своем возлюбленном

Известная певица Алина Гросу последнее время не вылазит со съемочных площадок. Как стало известно Scotch, на данный момент исполнительница и крестница Ирины Билык снимается в новом фильме телеканала «Украина» под названием «Замок на песке».

Именно на съемках этой картины она примерила на себя образ беременной девушки, чем вызвала бурные обсуждения в сети. Алина признается: героиня фильма – абсолютная противоположность ее самой, но раскрывать детали сюжета пока не спешит.

Что касается личной жизни, то уже 4 года звезда встречается с парнем по имени Александр. На публике своего избранника Алина не показывает, да и долгое время держала отношения втайне. Но в программе «Ранок з Україною» певица рассказала о личном.

Оказывается, Александр внимательно следит за творчеством Алины – музыкой, клипами, сериалами. На судьбу бойфренда звезды выпало немало испытаний другими мужчинами, откровенным образом и сценами любви.

«Он пережил клип «Хочу я баса», какие-то «отношения» с парнем из клипа «Собака» и все остальное. Касаемо видео на песню «Хочу я баса», он смотрел и говорил: «Боже, какой бред! Откуда это? Зачем? Почему?», – призналась Алина Гросу в интервью каналу «Украина».

Отвечая на вопрос Виктории Маремухи, когда же ждать свадьбу, Алина засмущалась, однако намекнула: «Давайте поговорим об этом в июне».