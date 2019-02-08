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    Шоу-биз

    Досье участников Нацотбора-2019: нежные Braii

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    Досье участников Нацотбора-2019: нежные Braii

    Музыканты выступят предпоследними во втором полуфинале

    До начала Национального отбора «Евровидения-2019» осталось совсем немного времени. 16 лучших музыкальных коллективов страны уже готовы доказать, что именно они достойны представлять Украину на главной сцене конкурса в Израиле.

    Чтобы зрителям было легче оценить, кто потенциальный фаворит, аутсайдер, или темная лошадка Национального отбора, «Скотч» предлагает познакомиться с каждым участником поближе.

    В прошлый раз мы рассказывали о KazkaIvan Navi и Вере Кекелия, «ЦеШо», YukoBrunettes Shoot BlondesThe Hypnotunez Anna MariaKhayat и Maruv. Теперь поговорим о молодой и талантливой группе Braii.

    Кто они

    Группа Braii появилась в прошлом году году и быстро обратила на себя внимание музыкальной тусовки благодаря необычному женскому вокалу, легкому флеру пост-панка. Главным образом группу заметили из-за ее вокалистки Оксаны Брызгаловой, в прошлом эстрадной певицы, а сейчас – руководительницы и основательницы студии Istok, на которой записываются Джамала, Бумбокс, Оторвальд и другие.

    Дебютный мини-альбом группы City Of Nothing своим свежим звучанием привлек многих меломанов.

    С чем идут

    Braii будет выступать с песней «Maybe». Известно, что видеоклип, который выйдет уже совсем скоро, снимал популярный режиссер Таню Муиньо.

    Композиция «Maybe» – это первый сингл из лонгплея Braii, релиз которого ожидается в начале марта этого года.

    Шансы на успех

    Для большинства исполнителей Нацотбор – это возможность «попасть в телевизор» и в случае с Braii это очевидно. Молодой коллектив с инди-пост-панком, то есть музыкой не очень понятной для широкой аудитории, – не самое лучшее сочетание для победы в Нацотборе.

    Как ранее писал Scotch, участники Нацотбора будут выступать в двух полуфиналах - 9 и 16 февраля. Согласно жеребьевке участники выйдут на сцену в таком порядке: 

    1-й полуфинал (9 февраля)

    1. The Hypnotunez

    2. Letay

    3. Vera Kekelia

    4. ЦеШо

    5. Yuko

    6. Maruv

    7. Brunettes Shoot Blondes

    8. Bahroma

     2-й полуфинал (16 февраля)

    1. Ivan Navi

    2. Anna Maria

    3. Kazka

    4. Кira Mazur

    5. Laud

    6. Khayat

    7. Braii

    8. Freedom jazz

    Напомним, что 64-й конкурс «Евровидение», в котором примут участие 42 страны, состоится 14 (первый полуфинал), 16 (второй полуфинал) и 18 мая (финал) в Тель-Авив (Израиль).

    Евровидение Украинская музыка отбор на евровидение Braii новости
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