Досье участников Нацотбора-2019: нежные Braii



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Музыканты выступят предпоследними во втором полуфинале

До начала Национального отбора «Евровидения-2019» осталось совсем немного времени. 16 лучших музыкальных коллективов страны уже готовы доказать, что именно они достойны представлять Украину на главной сцене конкурса в Израиле.

Чтобы зрителям было легче оценить, кто потенциальный фаворит, аутсайдер, или темная лошадка Национального отбора, «Скотч» предлагает познакомиться с каждым участником поближе.

В прошлый раз мы рассказывали о Kazka, Ivan Navi и Вере Кекелия, «ЦеШо», Yuko, Brunettes Shoot Blondes, The Hypnotunez, Anna Maria, Khayat и Maruv. Теперь поговорим о молодой и талантливой группе Braii.

Кто они

Группа Braii появилась в прошлом году году и быстро обратила на себя внимание музыкальной тусовки благодаря необычному женскому вокалу, легкому флеру пост-панка. Главным образом группу заметили из-за ее вокалистки Оксаны Брызгаловой, в прошлом эстрадной певицы, а сейчас – руководительницы и основательницы студии Istok, на которой записываются Джамала, Бумбокс, Оторвальд и другие.

Дебютный мини-альбом группы City Of Nothing своим свежим звучанием привлек многих меломанов.

С чем идут

Braii будет выступать с песней «Maybe». Известно, что видеоклип, который выйдет уже совсем скоро, снимал популярный режиссер Таню Муиньо.

Композиция «Maybe» – это первый сингл из лонгплея Braii, релиз которого ожидается в начале марта этого года.

Шансы на успех

Для большинства исполнителей Нацотбор – это возможность «попасть в телевизор» и в случае с Braii это очевидно. Молодой коллектив с инди-пост-панком, то есть музыкой не очень понятной для широкой аудитории, – не самое лучшее сочетание для победы в Нацотборе.

Как ранее писал Scotch, участники Нацотбора будут выступать в двух полуфиналах - 9 и 16 февраля. Согласно жеребьевке участники выйдут на сцену в таком порядке:

1-й полуфинал (9 февраля)

1. The Hypnotunez

2. Letay

3. Vera Kekelia

4. ЦеШо

5. Yuko

6. Maruv

7. Brunettes Shoot Blondes

8. Bahroma

2-й полуфинал (16 февраля)

1. Ivan Navi

2. Anna Maria

3. Kazka

4. Кira Mazur

5. Laud

6. Khayat

7. Braii

8. Freedom jazz

Напомним, что 64-й конкурс «Евровидение», в котором примут участие 42 страны, состоится 14 (первый полуфинал), 16 (второй полуфинал) и 18 мая (финал) в Тель-Авив (Израиль).