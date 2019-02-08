Досье участников Нацотбора-2019: нежные Braii
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Розсилка
Музыканты выступят предпоследними во втором полуфинале
До начала Национального отбора «Евровидения-2019» осталось совсем немного времени. 16 лучших музыкальных коллективов страны уже готовы доказать, что именно они достойны представлять Украину на главной сцене конкурса в Израиле.
Чтобы зрителям было легче оценить, кто потенциальный фаворит, аутсайдер, или темная лошадка Национального отбора, «Скотч» предлагает познакомиться с каждым участником поближе.
В прошлый раз мы рассказывали о Kazka, Ivan Navi и Вере Кекелия, «ЦеШо», Yuko, Brunettes Shoot Blondes, The Hypnotunez, Anna Maria, Khayat и Maruv. Теперь поговорим о молодой и талантливой группе Braii.
Кто они
Группа Braii появилась в прошлом году году и быстро обратила на себя внимание музыкальной тусовки благодаря необычному женскому вокалу, легкому флеру пост-панка. Главным образом группу заметили из-за ее вокалистки Оксаны Брызгаловой, в прошлом эстрадной певицы, а сейчас – руководительницы и основательницы студии Istok, на которой записываются Джамала, Бумбокс, Оторвальд и другие.
Дебютный мини-альбом группы City Of Nothing своим свежим звучанием привлек многих меломанов.
С чем идут
Braii будет выступать с песней «Maybe». Известно, что видеоклип, который выйдет уже совсем скоро, снимал популярный режиссер Таню Муиньо.
Композиция «Maybe» – это первый сингл из лонгплея Braii, релиз которого ожидается в начале марта этого года.
Шансы на успех
Для большинства исполнителей Нацотбор – это возможность «попасть в телевизор» и в случае с Braii это очевидно. Молодой коллектив с инди-пост-панком, то есть музыкой не очень понятной для широкой аудитории, – не самое лучшее сочетание для победы в Нацотборе.
Как ранее писал Scotch, участники Нацотбора будут выступать в двух полуфиналах - 9 и 16 февраля. Согласно жеребьевке участники выйдут на сцену в таком порядке:
1-й полуфинал (9 февраля)
2. Letay
3. Vera Kekelia
4. ЦеШо
5. Yuko
6. Maruv
8. Bahroma
2-й полуфинал (16 февраля)
1. Ivan Navi
2. Anna Maria
3. Kazka
4. Кira Mazur
5. Laud
6. Khayat
7. Braii
8. Freedom jazz
Напомним, что 64-й конкурс «Евровидение», в котором примут участие 42 страны, состоится 14 (первый полуфинал), 16 (второй полуфинал) и 18 мая (финал) в Тель-Авив (Израиль).