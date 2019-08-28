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    Шоу-биз

    Макс Барских впервые прокомментировал слухи об уходе со сцены

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    Макс Барских - Макс Барских впервые прокомментировал слухи об уходе со сцены
    Макс Барских

    В качестве утешительного подарка своим поклонникам артист представит новый сингл «Неслучайно»

    Популярный украинский певец, который регулярно выступает в России, Макс Барских опроверг информацию о скором завершении музыкальной карьеры и анонсировал выход нового сингла. Премьера запланирована на 30 августа.

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    Макс Барских впервые прокомментировал слухи об уходе со сцены
    Макс Барских впервые прокомментировал слухи об уходе со сцены
    Макс Барских впервые прокомментировал слухи об уходе со сцены
    Макс Барских впервые прокомментировал слухи об уходе со сцены
    Макс Барских впервые прокомментировал слухи об уходе со сцены
    Макс Барских впервые прокомментировал слухи об уходе со сцены
    Макс Барских впервые прокомментировал слухи об уходе со сцены

    «В мире медиа слова любят трактовать в удобных для издания формах, чтобы привлечь больше внимания и повысить рейтинги. Фраза была вырвана из контекста. Уходить со сцены я не собираюсь. Музыка - моя жизнь, и без нее мне сложно представить свои будни. Я говорил о масштабном туре «Неземная», который состоится в 2020 году. Мы посетим более 20 стран, планируем дать больше 100 концертов, поэтому в любом случае мне будет необходим отдых после. Хочу посвятить время себе, восстановиться, найти дыхание для нового витка в творчестве», - рассказал Барских в интервью изданию Cosmopolitan.

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    артист музыка отдых
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