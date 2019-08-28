Макс Барских впервые прокомментировал слухи об уходе со сцены



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Макс Барских

В качестве утешительного подарка своим поклонникам артист представит новый сингл «Неслучайно»

Популярный украинский певец, который регулярно выступает в России, Макс Барских опроверг информацию о скором завершении музыкальной карьеры и анонсировал выход нового сингла. Премьера запланирована на 30 августа.

«В мире медиа слова любят трактовать в удобных для издания формах, чтобы привлечь больше внимания и повысить рейтинги. Фраза была вырвана из контекста. Уходить со сцены я не собираюсь. Музыка - моя жизнь, и без нее мне сложно представить свои будни. Я говорил о масштабном туре «Неземная», который состоится в 2020 году. Мы посетим более 20 стран, планируем дать больше 100 концертов, поэтому в любом случае мне будет необходим отдых после. Хочу посвятить время себе, восстановиться, найти дыхание для нового витка в творчестве», - рассказал Барских в интервью изданию Cosmopolitan.

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