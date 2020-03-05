Мальчик, сыгравший маленького Лео в сериале «Клон», вырос брутальным красавчиком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повзрослев, Виктор Кугула забросил актерскую профессию instagram.com/cugula/

В следующем году исполнится 20 лет с момента, как сериал «Клон» вышел на экраны

Бразильский актер Виктор Кугула прославился на весь мир благодаря телеистории о Жади и Лукасе. В сериале он сыграл того самого клона, мальчика Лео, который появился на свет в результате тайного эксперимента доктора Альбьери. В тот момент Виктору было всего пять лет, но он достойно справился даже с самыми сложными драматическими сценами.

После «Клона» юному актеру поступало очень много предложений. Всего за пару лет он снялся еще в трех сериалах, включая бразильский хит «Женщины в любви». Однако в 2005 году Кугула неожиданно пропал с экранов. Тогда зрители рассуждали, что взрослеющему артисту сложно найти работу, поэтому ему и пришлось забыть о творческой профессии. Сам же Виктор заявлял, что просто потерял интерес к актерству, поэтому сосредоточился на учебе.

Сейчас некогда популярному актеру, жителю Рио-де-Жанейро, 24 года. Он учится на факультете рекламы и уже работает в этой сфере. О возвращении на экраны Кугула не думает. Он редко дает интервью, но иногда все-таки рассказывает, что до сих пор живет в тени того самого Лео, которого сыграл в пять лет.

В социальных сетях молодой человек часто публикует фотографии с пляжей Бразилии, и узнать в бородатом красавчике любимого зрителями артиста почти невозможно. Виктор очень любит спорт: он занимается боксом, серфингом, а также часто катается на скейтборде с друзьями. О личной жизни Кугулы нет почти никакой информации: в возрасте 20 лет он рассказывал, что встречается с однокурсницей, но потом эти отношения закончились. После разрыва Виктор перестал афишировать личную жизнь.

Читайте также: Директор Ротару рассказал про уход звезды со сцены