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    Фото

    Джамала призналась в любви к Нидерландам (фото)

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    Джамала призналась в любви к Нидерландам (фото)

    Беременная звезда поделилась с поклонниками фотографиями из Амстердама

    Очередную серию снимков певица опубликовала на своей странице в Instagram.

    Я обожаю эту страну! Ну как можно делать все так просто и красиво? Например, люстра позади меня сделана из велосипедных цепей", - подписала фото Джамала.

    На снимках артистка позирует сидя на плетеном кресле с широким округлым изголовьем. Певица одета в удлиненную рубаху горчичного цвета и темно-синие брюки с узором.

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    Джамала призналась в любви к Нидерландам (фото)
    Джамала призналась в любви к Нидерландам (фото)
    Джамала призналась в любви к Нидерландам (фото)
    Джамала призналась в любви к Нидерландам (фото)

    Свой образ она завершила ботинками на массивной платформе. 

    Джамала знаменитости певица
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