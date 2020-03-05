Джамала призналась в любви к Нидерландам (фото)



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Беременная звезда поделилась с поклонниками фотографиями из Амстердама

Очередную серию снимков певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Я обожаю эту страну! Ну как можно делать все так просто и красиво? Например, люстра позади меня сделана из велосипедных цепей", - подписала фото Джамала.

На снимках артистка позирует сидя на плетеном кресле с широким округлым изголовьем. Певица одета в удлиненную рубаху горчичного цвета и темно-синие брюки с узором.

Свой образ она завершила ботинками на массивной платформе.