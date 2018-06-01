Мария Бурмака презентовала новый видеоклип об отношениях между мужчиной и женщиной

Украинская певица представила на суд поклонников видеоклип на песню «Рибка»

По словам украинской певицы Марии Бурмаки, новая композиция расскажет о взрослых чувствах сильной женщины.

«Я взрослая женщина и могу с иронией относится ко всему. Я очень легко распознаю манипуляции, особенно в стиле Дейла Карнеги. Мне не просто сделать больно, ведь уже ре раз больно делала и жизнь. Я ценю настоящих друзей, а таких у меня не много. И близких - они навсегда! И меня впечатляют не слова, а поступки. И я не не предам тех, кто мне помог в трудные минуты моей жизни. И тех, кто меня действительно любит. К чему это я.... Ах да!.К «Рыбке». Это история женщины с опытом», - так прокомментировала выход нового клипа Мария Бурмака на своей странице в соцсети.

Новый трек был создан в тандеме с саундпродюсером Вадимом Лисицей, а режиссером новой видеоработы артистки стала Инна Грабар.