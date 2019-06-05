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    Шоу-биз

    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии

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    Майли Сайрус - Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус

    Звезда порадовала поклонников новыми фото

    26-летняя Майли Сайрус устроила провокационную фотосессию в честь выхода альбома She Is Coming («Она надвигается»). Пластинка с шестью треками является первой частью трилогии.

    Певица позировала с фруктами и сладостями в джинсах и белом кроп-топе, а затем и топлес. Она обливалась соком, сиропами и принимала провокационные позы.

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    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии
    Майли Сайрус снялась в дерзкой «фруктовой» фотосессии

    В рамках рекламной кампании Майли выпустила мерч и объявила о сотрудничестве с брендом Marc Jacobs. Она показала розовую толстовку со своим изображением и надписью: «Не занимайтесь сексом с моей свободой». На фото Сайрус прикрывает грудь грейпфрутами.

     «Всегда интересно сотрудничать с Майли Сайрус», – прокомментировали коллаборацию представители бренда в Instagram.

     

    знаменитости певица
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