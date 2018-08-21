Melovin презентует новый трек о людях, которые следуют своим желаниям



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Melovin

Новая композиция Melovin прозвучит 24 августа в эфире «Музыкальной платформы Украины»

По словам артиста, новая композиция That's your role рассказывает о людях, которые следуют своим желаниям.

«That's your role – это вызов тем, кто диктует окружающим какие-то свои условия и правила. Это песня о людях, которые стремятся достичь своих целей, поступить так, как хотят они, а не как кто-то продиктует», – отметил представитель Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018».

Также артист добавил, что песня была написана недавно и Львов – это второй город, где он ее поет.

«Я решил презентовать песню в Одессе, ведь это мой родной город. Однако мне хотелось, чтобы люди снова ее услышали. Поскольку в интернете ее пока нет в хорошем качестве, я спел ее во Львове. Это мой второй дом», – сказал он за кулисами «Музыкальной платформы».

В то же время, артист подчеркнул, что работа над композицией выдалась тяжелой: «На самом деле, с текстом песни была какая-то авантюра, он очень тяжело писался, как и музыка, хотя удалось это сделать быстро».