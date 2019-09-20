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    Шоу-биз

    Melovin проводил занятные химические опыты в свинарнике

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    Melovin - Melovin проводил занятные химические опыты в свинарнике
    Melovin

    Эксперименты были опасными и могли плохо закончиться

    Все знают Melovin как известного певца, композитора, победителя «Х-Фактора», представителя Украины на «Евровидении-2018». Но мало кто догадывается, что не вокалом единым силен певец. С детства он любил проводить химические опыты. И в премьерной программе Нового канала «Дети против звезд» покажет свои умения.

    С химией он на «ты». Но вот беда, в те годы приличного места для экспериментов у Мэла не было. Поэтому опыты он проводил в… свинарнике!

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    Melovin проводил занятные химические опыты в свинарнике
    Melovin проводил занятные химические опыты в свинарнике
    Melovin проводил занятные химические опыты в свинарнике
    Melovin проводил занятные химические опыты в свинарнике

    «Он у нас был чистый. Я отыскивал брал в кладовке у бабушки много непонятных жидкостей. Брал спички, поджигал церковную свечку – Господи, прости! – потому что больше не было никакого огня. Что-то пробовал, что-то нагревал. И вот с тех пор люблю химию», – рассказывает певец.

    «А бабушка тебя не любит» – пошутил ведущий шоу Сергей Притула.

    После съемок проекта певец признался Новому каналу, что его эксперименты были опасными и могли плохо закончиться.

    «Когда впервые пошел дым, я был в полном восторге! Никогда такого не повторяйте! Никогда! Сколько колб у меня взорвалось, никому не пожелаю», – рассмеялся певец.

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    дети Melovin
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