Мик Джаггер перенес операцию на сердце



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Мик Джаггер

Музыканту заменили искусственный сердечный клапан

Вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер перенес операцию на сердце. Музыканту успешно заменили искусственный сердечный клапан, сообщает Billboard со ссылкой на источники. По данным издания, 75-летний Джаггер чувствует себя хорошо и восстанавливается в одной из нью-йоркских клиник.

В конце марта The Rolling Stones отменили тур по Северной Америке из-за плохого самочувствия Джаггера. Запланированные на апрель концерты перенесли на июль, пишет Billboard.

Ранее сообщалось, что Джаггер, соблазнивший более четырех тысяч девушек, остепенился, остановив выбор на 32-летней балерине Мелани Хамрик.

Пара начала встречаться еще в 2014 году после трагической гибели бывшей девушки Джаггера. В 2016 году на свет появился их сын Деверо, но это не остановило любовные похождения Мика, который якобы заранее предупредил Мелани, что она не будет единственной женщиной в его жизни. Однако это утратило актуальность: если верить источникам, близким к Джаггеру, пару месяцев назад рокер взял свои слова назад. Отныне никаких случайных связей и измен, а счетчик его «побед» так и застынет на отметке в четыре тысячи: «Мик дал Мелани клятву на Рождество. Он готов остепениться».

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