Елизавете II – 95. Королева нарушила традицию после похорон мужа

Впервые за 70 лет торжество пройдет по другому сценарию

Королева Великобритании Елизавета II простилась с любимым мужем. В Виндзоре в минувшую субботу состоялись похороны принца Филиппа. Елизавета II сидела на церемонии отпевания в одиночестве из-за карантинных правил. В остальное время помощники и родные стараются быть рядом с королевой, чтобы отвлекать ее от неприятных мыслей.

Однако родственники не смогут присутствовать на праздновании 95-летия Ее Величества. Елизавета II отметит день рождения 21 апреля в кругу персонала Виндзорского замка. Такие ограничения связаны с карантинными правилами. А по своему желанию королева отказалась от давней традиции — сниматься для официального портрета в честь праздника.

«Отсутствие принца Филиппа невозможно игнорировать. Елизавета II отложила планы на фото в день рождения, потому что находится в трауре по любимому мужу. Впервые за 70 лет его не окажется рядом с ней в ее праздник, и будет всё совершенно по-другому» — передает слова королевского эксперта Daily Mail.

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