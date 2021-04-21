  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Елизавете II – 95. Королева нарушила традицию после похорон мужа

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Елизавете II – 95. Королева нарушила традицию после похорон мужа

    Впервые за 70 лет торжество пройдет по другому сценарию

    Королева Великобритании Елизавета II простилась с любимым мужем. В Виндзоре в минувшую субботу состоялись похороны принца Филиппа. Елизавета II сидела на церемонии отпевания в одиночестве из-за карантинных правил. В остальное время помощники и родные стараются быть рядом с королевой, чтобы отвлекать ее от неприятных мыслей.

    Однако родственники не смогут присутствовать на праздновании 95-летия Ее Величества. Елизавета II отметит день рождения 21 апреля в кругу персонала Виндзорского замка. Такие ограничения связаны с карантинными правилами. А по своему желанию королева отказалась от давней традиции — сниматься для официального портрета в честь праздника.

    «Отсутствие принца Филиппа невозможно игнорировать. Елизавета II отложила планы на фото в день рождения, потому что находится в трауре по любимому мужу. Впервые за 70 лет его не окажется рядом с ней в ее праздник, и будет всё совершенно по-другому» — передает слова королевского эксперта Daily Mail.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

    Читайте также: Подборка звездных красавиц, которые растолстели до неузнаваемости (фото)
    Теги: знаменитости Королева Елизавета II шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies