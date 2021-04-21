«Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II

Предыдущий британский монарх Георг VI умер более 65 лет назад

Британская королева является самым долгоправящим монархом в истории страны. Однако ничто не может длиться вечно. Букингемский дворец, парламент и медиахолдинги давно подготовились к смерти 95-летней Елизаветы II.

Это может выглядеть шокирующим, но из песен слова не выкинешь. В Великобритании заранее подготовились к тому дню, когда жизнь Ее Величества оборвется. Причем в сценарии учли все нюансы и мельчайшие детали. Елизавета II пережила 12 президентов США. Она уже 69 лет на престоле. Ее смерть, несомненно, повергнет страну в смятение. Вот почему у дворца есть план. Его подробно озвучило авторитетное издание The Guardian.

Букингемский дворец, правительство и Би-би-си сообщат, что королева умерла после непродолжительной болезни. Ее семья и врачи будут рядом с ней. Принц Чарльз станет королем. Его братья и сестры будут целовать ему руки. Первым чиновником, который сообщит новость, станет Кристофер Гейдт – личный секретарь королевы и бывший дипломат. Он свяжется с премьер-министром.

Предыдущий британский монарх Георг VI умер более 65 лет назад. Тогда новость была передана кодовым выражением: «уголок Гайд-парка», чтобы операторы коммутаторов не узнали об этом. Сценарий для Елизаветы II известен как «Лондонский мост». Премьер-министра разбудят и скажут по защищенным линиям: «Лондонский мост рухнул». В тот же миг из дверей Букингемского дворца выйдет лакей в траурной одежде и приколет к воротам объявление с черной каймой.

Би-би-си еще с 1930-х годов придерживается сложной архитектуры ритуала и репетиций смерти крупных чиновников и королевских личностей. В Guardian у заместителя редактора к стене приколот список подготовленных статей. У Times есть готовые репортажи на 11 дней. В Sky News и ITN годами репетировали смерть королевы, подставляя имя «миссис Робинсон». Там будут выходить на связь королевские эксперты, которые уже подписали контракты на выступление исключительно на этих каналах.

К этому событию подготовились и радиостанции. У них есть плей-листы, к которым можно обратиться во время внезапного траура. «Если вы когда-нибудь услышите Haunted Dancehall (Nursery Remix) от Sabres of Paradise на дневном радио, включайте телевизор. Только что произошло нечто ужасное», — цитирует издание радиопродюсера Криса Прайса. Авторы уверяют, что на телеканалах даже готовы черные костюмы и черные галстуки. Это сделали, чтобы избежать скандала, подобного тому, как когда один из дикторов на британском телевидении сообщил о смерти принцессы Дианы в ярко-бордовом галстуке.

Один из бывших руководителей BBC News заявил, что британцы услышат фразу «Это "Би-би-си" из Лондона». Он объяснил, что сценарий для Елизаветы II отличается от других. «Она единственный монарх, которого большинство из нас когда-либо знало», — добавил он.

Обе палаты парламента будут отозваны, люди рано уйдут домой с работы, а пилоты самолетов объявят новость своим пассажирам. В последующие девять дней, которые в операции «Лондонский мост» значатся как «день Д», «день Д+1» и так далее, будут официальные заявление, турне нового короля по четырем странам, дипломатические встречи. Там говорится, что ничто не должно быть непредвиденным.

Если королева умрет за границей, самолет из 32-й эскадрильи Королевских ВВС, известный как Royal Flight, вылетит за ней из Нортхолта. Самые сложные планы строятся на случай, если она умрет в Балморале, где проводит три месяца в году. Это вызовет первую волну шотландского ритуала. Тело королевы будет покоиться в ее самом маленьком дворце — в Холируд-хаусе в Эдинбурге. Здесь ее будет охранять королевская рота лучников. Затем гроб отнесут к собору Святого Джайлса и погрузят на борт королевского поезда на станции Уэверли. В каждом сценарии тело королевы возвращается в тронный зал Букингемского дворца.

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