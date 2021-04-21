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    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II

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    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II

    Предыдущий британский монарх Георг VI умер более 65 лет назад

    Британская королева является самым долгоправящим монархом в истории страны. Однако ничто не может длиться вечно. Букингемский дворец, парламент и медиахолдинги давно подготовились к смерти 95-летней Елизаветы II.

    Это может выглядеть шокирующим, но из песен слова не выкинешь. В Великобритании заранее подготовились к тому дню, когда жизнь Ее Величества оборвется. Причем в сценарии учли все нюансы и мельчайшие детали. Елизавета II пережила 12 президентов США. Она уже 69 лет на престоле. Ее смерть, несомненно, повергнет страну в смятение. Вот почему у дворца есть план. Его подробно озвучило авторитетное издание The Guardian.

    Букингемский дворец, правительство и Би-би-си сообщат, что королева умерла после непродолжительной болезни. Ее семья и врачи будут рядом с ней. Принц Чарльз станет королем. Его братья и сестры будут целовать ему руки. Первым чиновником, который сообщит новость, станет Кристофер Гейдт – личный секретарь королевы и бывший дипломат. Он свяжется с премьер-министром.

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    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II
    «Лондонский мост рухнул». Рассекречен сценарий похорон Елизаветы II

    Предыдущий британский монарх Георг VI умер более 65 лет назад. Тогда новость была передана кодовым выражением: «уголок Гайд-парка», чтобы операторы коммутаторов не узнали об этом. Сценарий для Елизаветы II известен как «Лондонский мост». Премьер-министра разбудят и скажут по защищенным линиям: «Лондонский мост рухнул». В тот же миг из дверей Букингемского дворца выйдет лакей в траурной одежде и приколет к воротам объявление с черной каймой.

    Би-би-си еще с 1930-х годов придерживается сложной архитектуры ритуала и репетиций смерти крупных чиновников и королевских личностей. В Guardian у заместителя редактора к стене приколот список подготовленных статей. У Times есть готовые репортажи на 11 дней. В Sky News и ITN годами репетировали смерть королевы, подставляя имя «миссис Робинсон». Там будут выходить на связь королевские эксперты, которые уже подписали контракты на выступление исключительно на этих каналах.

    К этому событию подготовились и радиостанции. У них есть плей-листы, к которым можно обратиться во время внезапного траура. «Если вы когда-нибудь услышите Haunted Dancehall (Nursery Remix) от Sabres of Paradise на дневном радио, включайте телевизор. Только что произошло нечто ужасное», — цитирует издание радиопродюсера Криса Прайса. Авторы уверяют, что на телеканалах даже готовы черные костюмы и черные галстуки. Это сделали, чтобы избежать скандала, подобного тому, как когда один из дикторов на британском телевидении сообщил о смерти принцессы Дианы в ярко-бордовом галстуке.

    Один из бывших руководителей BBC News заявил, что британцы услышат фразу «Это "Би-би-си" из Лондона». Он объяснил, что сценарий для Елизаветы II отличается от других. «Она единственный монарх, которого большинство из нас когда-либо знало», — добавил он.

    Обе палаты парламента будут отозваны, люди рано уйдут домой с работы, а пилоты самолетов объявят новость своим пассажирам. В последующие девять дней, которые в операции «Лондонский мост» значатся как «день Д», «день Д+1» и так далее, будут официальные заявление, турне нового короля по четырем странам, дипломатические встречи. Там говорится, что ничто не должно быть непредвиденным.

    Если королева умрет за границей, самолет из 32-й эскадрильи Королевских ВВС, известный как Royal Flight, вылетит за ней из Нортхолта. Самые сложные планы строятся на случай, если она умрет в Балморале, где проводит три месяца в году. Это вызовет первую волну шотландского ритуала. Тело королевы будет покоиться в ее самом маленьком дворце — в Холируд-хаусе в Эдинбурге. Здесь ее будет охранять королевская рота лучников. Затем гроб отнесут к собору Святого Джайлса и погрузят на борт королевского поезда на станции Уэверли. В каждом сценарии тело королевы возвращается в тронный зал Букингемского дворца.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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    Теги: знаменитости Королева Елизавета II похорон
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