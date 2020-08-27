Миллион долларов за сутки. Звезда Disney разбогатела на интимных фото и видео



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22-летняя американская актриса и певица Белла Торн instagram.com/bellathorne/

Артистка побила рекорд на сайте, где продает свои снимки и видео

22-летняя американская актриса и певица Белла Торн побила рекорд на сайте OnlyFans: за первые 24 часа существования своего аккаунта на этом портале она заработал более миллиона долларов. Об этом сообщает издание Variety.

Чтобы понять, чем это достижение так примечательно, нужно знать, как работает упомянутый сайт. Известные люди (актеры, модели, певцы) регистрируются там и выкладывают эксклюзивный контент: фото, видео, истории, ответы на вопросы, — который пользователи могут увидеть за деньги. Естественно, такой портал быстро стал сервисом для публикации интимного контента. Пресса даже назвала его «порно по платного доступу».

Однако сама Белла уверяет, что ничего откровенного не выкладывает.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души на чаял в очаровательной светловолосой крохе.