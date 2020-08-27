Украинская телеведущая переболела Covid-19



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Телеведущая Маричка Падалко

Коронавирусной инфекцией заразились также двое детей ведущей

Ведущая ТСН на «1 + 1» Маричка Падалко 25 августа 2020 сообщила, что переболела коронавирусной инфекцией. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

На Covid -19 также болели двое детей ведущей, зато ее муж Егор Соболев и еще одна дочка не заразились.

Маричка Падалко рассказала, что в конце июля у ее сына, который вернулся из футбольных сборов в Виннице, начало болеть горло. Позже на горло пожаловалась дочь ведущей. По словам Падалко, дочери сначала диагностировали абструктивный бронхит, потом подозревали левосторонняя пневмония.

«Я уже на тот момент не выхожу на работу из-за опасений, что дома Covid и сообщаю о подозрении своим «контактам», хотя этот диагноз до сих пор мы не знаем. Когда наконец пришел результат тестирования дочери и подтвердился Covid -19, первые симптомы начала чувствовать я. Опять же «горло», - рассказала она и добавила, что ее ПЦР-тест показал «негативный» результат.

Однако ведущая и ее сын сдали анализ на igG (антитела), который показал, что они уже «переболели». Зато анализы младшей дочери и Егора Соболева показали, что они не болели Covid -19.

Ранее у Марички Падалко выпал зуб в прямом эфире.

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