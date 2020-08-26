Cамая соблазнительная бабушка в мире поделилась секретом молодости



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48-летняя модель из Австралии Джина Стюарт instagram.com/worldshottestgrandma/

Чтобы хорошо выглядеть, 48-летняя модель регулярно охлаждает свое тело до минус 110 градусов

Джина Стюарт — 48-летняя модель из Австралии. Женщина прославилась в Сети в 2018 году как самая привлекательная бабушка в мире.

У Джины четверо детей и одна внучка, но это не мешает ей хвастаться своими формами в социальных сетях и появляться на обложках мужских журналов.

«Бабушка, почему ты заставляешь меня чувствовать себя большим плохим волком?», «Выглядишь лучше многих 20-летних», «Женщина моей мечты», «Великолепный ангел», — пишут ей в комментариях.

Чтобы хорошо выглядеть, 48-летняя модель регулярно охлаждает свое тело до минус 110 градусов. Каждая процедура длится до трех минут. По словам Джины Стюарт, это помогает ей сохранять здоровье и терять вес. Кроме того, она соблюдает режим питания и ежедневно ухаживает за своей кожей с помощью масел. При этом женщина выступает против ботекса и сама избегает инъекций.

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