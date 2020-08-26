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    Жизнь

    Cамая соблазнительная бабушка в мире поделилась секретом молодости

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    48-летняя модель из&nbsp;Австралии&nbsp;Джина Стюарт - Cамая соблазнительная бабушка в мире поделилась секретом молодости
    48-летняя модель из Австралии Джина Стюарт
    instagram.com/worldshottestgrandma/

    Чтобы хорошо выглядеть, 48-летняя модель регулярно охлаждает свое тело до минус 110 градусов

    Джина Стюарт — 48-летняя модель из Австралии. Женщина прославилась в Сети в 2018 году как самая привлекательная бабушка в мире.

    У Джины четверо детей и одна внучка, но это не мешает ей хвастаться своими формами в социальных сетях и появляться на обложках мужских журналов.

    «Бабушка, почему ты заставляешь меня чувствовать себя большим плохим волком?», «Выглядишь лучше многих 20-летних», «Женщина моей мечты», «Великолепный ангел», — пишут ей в комментариях.

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    Cамая соблазнительная бабушка в мире поделилась секретом молодости
    Cамая соблазнительная бабушка в мире поделилась секретом молодости
    Cамая соблазнительная бабушка в мире поделилась секретом молодости
    Cамая соблазнительная бабушка в мире поделилась секретом молодости
    Cамая соблазнительная бабушка в мире поделилась секретом молодости
    Cамая соблазнительная бабушка в мире поделилась секретом молодости
    Cамая соблазнительная бабушка в мире поделилась секретом молодости
    instagram.com/worldshottestgrandma/

    Чтобы хорошо выглядеть, 48-летняя модель регулярно охлаждает свое тело до минус 110 градусов. Каждая процедура длится до трех минут. По словам Джины Стюарт, это помогает ей сохранять здоровье и терять вес. Кроме того, она соблюдает режим питания и ежедневно ухаживает за своей кожей с помощью масел. При этом женщина выступает против ботекса и сама избегает инъекций.

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