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    Шоу-биз

    «Обжигающая красотка»: Ким Кардашьян в топе и трусиках подразнила мужчин (фото)

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    Инстадива Ким Кардашьян - «Обжигающая красотка»: Ким Кардашьян в топе и трусиках подразнила мужчин (фото)
    Инстадива Ким Кардашьян

    Светская львица похвасталась сексуальными бедрами и удивительной талией, приняв эффектную позу

    Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» 39-летняя инстадива Ким Кардашьян продемонстрировала новую коллекцию белья и домашней одежды. Она предстала в расслабленном виде. Ким распустила волосы и слегка взбила их руками.

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    «Обжигающая красотка»: Ким Кардашьян в топе и трусиках подразнила мужчин (фото)
    «Обжигающая красотка»: Ким Кардашьян в топе и трусиках подразнила мужчин (фото)
    «Обжигающая красотка»: Ким Кардашьян в топе и трусиках подразнила мужчин (фото)
    «Обжигающая красотка»: Ким Кардашьян в топе и трусиках подразнила мужчин (фото)

    Кардашьян нанесла макияж с бронзовыми акцентами. Знаменитость подчеркнула брови темным карандашом и тщательно прокрасила ресницы. Супруга Канье Уэста выделила чувственные губы блеском оттенка nude.

    Ким похвасталась грандиозным рекламным плакатом, который был создан для презентации коллекции белья. На баннере гигантская Кардашьян позирует в нижнем белье. Поклонники светской львицы пришли в восторг от ее снимков. «Очень горячо!», «Какая сексуальная!», «Ким, ты просто великолепна и шикарна!», «Красавица!», «Королева», — не поскупились на комплименты фолловеры звезды.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри расстаются.

    Только недавно Меган Маркл и принц Гарри переехали в свой новый дом в Санта-Барбаре. Теперь же им придется расстаться. По слова королевского эксперта Анджелы Левайн, срок безвизового проживания в США у Гарри давно закончился.

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