«Обжигающая красотка»: Ким Кардашьян в топе и трусиках подразнила мужчин (фото)



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Инстадива Ким Кардашьян

Светская львица похвасталась сексуальными бедрами и удивительной талией, приняв эффектную позу

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» 39-летняя инстадива Ким Кардашьян продемонстрировала новую коллекцию белья и домашней одежды. Она предстала в расслабленном виде. Ким распустила волосы и слегка взбила их руками.

Кардашьян нанесла макияж с бронзовыми акцентами. Знаменитость подчеркнула брови темным карандашом и тщательно прокрасила ресницы. Супруга Канье Уэста выделила чувственные губы блеском оттенка nude.

Ким похвасталась грандиозным рекламным плакатом, который был создан для презентации коллекции белья. На баннере гигантская Кардашьян позирует в нижнем белье. Поклонники светской львицы пришли в восторг от ее снимков. «Очень горячо!», «Какая сексуальная!», «Ким, ты просто великолепна и шикарна!», «Красавица!», «Королева», — не поскупились на комплименты фолловеры звезды.

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