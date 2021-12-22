Милу Кунис затравили хейтеры из-за детей (видео)

Актриса не принимает критику близко к сердцу

38-летнюю Милу Кунис сняли на прогулке с детьми – семилетней дочерью Уайетт и пятилетним сыном Димитрием. Судя по всему, актриса отводила детей в школу. 43-летнего мужа Милы Эштона Катчера рядом с семьей не было. Последнее время к детям звездных супругов наблюдается повышенное внимание прессы. И все из-за того, что супруги уже несколько раз неудачно делились секретами их воспитания, за что потом подвергались критике. Сначала рассказали, что они не каждый день купают дочь и сына, а затем заявили, что иногда и вовсе забывают их покормить.

Однако Эштон и Мила, не лишенные чувства юмора, критику близко к сердцу не принимают и остроумно отвечают хейтерам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk)

На одном из последних видео, которое разместил в своем Инстаграм Катчер, Мила и Эштон купают детей (сами малыши в кадр не попали – лишь слышно, как они поют песни). Ролик стал ответом на комментарий звездных родителей, который они дали в одном из недавних подкастов, о том, как часто их дети принимают душ. Тогда Катчер в шутку заявил, что они не купают детей до того момента, пока не увидят на них следы грязи.