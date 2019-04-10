Мини, латекс и неон: Мила Йовович поразила эффектным образом на премьере «Хеллбоя» в Нью-Йорке



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Мила Йовович

Предпоказ также посетил Дэвид Харбор, который сыграл в картине самого Хеллбоя, Пенелопа Митчелл, Саша Лейн, Дэниэл Дэ Ким и другие актеры

Минувшим вечером в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке состоялся предпоказ супергеройского фильма «Хеллбой», на котором появились многие актеры из основного каста. В их числе была и 43-летняя Милла Йовович, которая сыграла в новой картине Кровавую королеву Нимуэ.

На красной дорожке актриса и модель появилась в очень ярком и запоминающемся look'е: на ней было черное латексное платье на одно плечо длиной выше колена, легкий тренч насыщенно салатового цвета и туфли-лодочки, украшенные сверкающими пайетками. Образ звезды был дополнен красной сумкой на цепочке Chanel, крупным серьгами в тон плащу и красной помадой.

На предпоказе «Хеллбоя» Милла пришла в явно приподнятом настроении: она с удовольствием позировала репортерам, улыбалась и много шутила со своими коллегами по площадке.



