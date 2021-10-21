Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей

Сейчас актриса признается, что ее совет был неудачным

Недавно голливудская звезда Мила Кунис приняла участие в онлайн-шоу Эллен Дедженерес Mom Confessions, где сообщила о главной ошибке в воспитании своих детей. Актриса рассказала про инцидент, который произошел у ее дочери Уайатт Изабель в детском саду. Оказывается, малышку толкнул другой ребенок. Когда звезда узнала, что ее дочь ничего не сделала, то посоветовала ей в следущий раз заступиться за себя.

«Я посоветовала ей в следующий раз толкнуть его, сказать «нет, спасибо» и уйти»,- рассказала Мила.

Однако Эштон Кутчер не всегда согласен со своей женой в вопросах воспитания. «Я увидела его лицо, на котором читалось «нет!», — поделилась Кунис.

Сейчас актриса признается, что ее совет был неудачным: «Ты защищаешь себя и говоришь «нет, спасибо». Конечно, не нужно сталкивать другого ребенка с лестницы, качелей или горки. Думаю, это я назвала бы своим самым главным провалом в воспитании».

Напомним, Мила Кунис и Эштон Кутчер вместе воспитывают семилетнюю дочь Изабель и четырехлетнего сына Димитрия.

Напомним, Мила Кунис родилась в 1983 году в Черновцах. В возрасте восьми лет будущая актриса вместе с семьей эмигрировала в Соединенные Штаты. С тех пор украинская красавица не переставала мечтать о карьере актрисы, начала посещать школу актерского мастерства в Беверли-Хиллз, и уже в 11 лет дебютировала сначала в рекламных роликах, а затем в эпизоде мыльной оперы «Дни нашей жизни».

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