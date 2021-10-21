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    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей

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    Актриса Мила Кунис - Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей
    Актриса Мила Кунис

    Сейчас актриса признается, что ее совет был неудачным

    Недавно голливудская звезда Мила Кунис приняла участие в онлайн-шоу Эллен Дедженерес Mom Confessions, где сообщила о главной ошибке в воспитании своих детей. Актриса рассказала про инцидент, который произошел у ее дочери Уайатт Изабель в детском саду. Оказывается, малышку толкнул другой ребенок. Когда звезда узнала, что ее дочь ничего не сделала, то посоветовала ей в следущий раз заступиться за себя.

    «Я посоветовала ей в следующий раз толкнуть его, сказать «нет, спасибо» и уйти»,- рассказала Мила.

    Однако Эштон Кутчер не всегда согласен со своей женой в вопросах воспитания. «Я увидела его лицо, на котором читалось «нет!», — поделилась Кунис.

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    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей
    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей
    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей
    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей
    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей
    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей
    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей
    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей
    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей
    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей
    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей
    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей
    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей
    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей
    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей
    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей
    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей

    Сейчас актриса признается, что ее совет был неудачным: «Ты защищаешь себя и говоришь «нет, спасибо». Конечно, не нужно сталкивать другого ребенка с лестницы, качелей или горки. Думаю, это я назвала бы своим самым главным провалом в воспитании».

    Напомним, Мила Кунис и Эштон Кутчер вместе воспитывают семилетнюю дочь Изабель и четырехлетнего сына Димитрия.

    Напомним, Мила Кунис родилась в 1983 году в Черновцах. В возрасте восьми лет будущая актриса вместе с семьей эмигрировала в Соединенные Штаты. С тех пор украинская красавица не переставала мечтать о карьере актрисы, начала посещать школу актерского мастерства в Беверли-Хиллз, и уже в 11 лет дебютировала сначала в рекламных роликах, а затем в эпизоде мыльной оперы «Дни нашей жизни».

    Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Голливудская звезда из Черновцов рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей