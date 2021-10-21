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    Мухарский показал «обнаженку» и резко высказался о пенсионерах (фото)

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    Шоумен Антин Мухарский - Мухарский показал «обнаженку» и резко высказался о пенсионерах (фото)
    Шоумен Антин Мухарский
    facebook.com/AntinMykharskyi

    Наш народ не бедный, он прибедняется, – считает артист

    Знаменитый украинский шоумен Антин Мухарский в своем Фейсбуке показал, как обнаженный поливает хризантемы у себя в доме.

    Пикантный кадр артист сопроводил философскими рассуждениями о бедности украинцев. По мнению Мухарского, народ у нас не бедный, он прибедняется. Особенно жестко шоумен высказался о бедности пенсионеров:

    «И не надо мне это о пенсионерах. Я сам уже почти пенсионер и только вот сейчас начал понимать одну мудрость: во второй половине жизни каждый получает то, что заслужил. Жизнь глобально справедлива. Халтурял, не учил уроки, пытался пропетлять, обмануть, воспользоваться чужой слабостью, манипулировать, притворяться не тем кем есть – за все заплатишь свою цену. И чем раньше поймешь, что причина всех твоих бед – не снаружи, а именно в тебе, только тогда станешь взрослым. Как, кстати, и счастье и здоровье и достаток – все в тебе», – написал Мухарский.

    facebook.com/AntinMykharskyi
    facebook.com/AntinMykharskyi

    Ранее «Скотч» сообщал, что 52-летний Антин Мухарский женился на девушке на 20 лет моложе его

    Примечательно, что познакомилась пара еще в 2011 году, еще когда Антин находился в браке со Снежаной Егоровой, однако встречаться они начали лишь в 2014 году.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Мухарский показал «обнаженку» и резко высказался о пенсионерах (фото)