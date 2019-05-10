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    Шоу-биз

    «Мисс Вселенную» записали в категорию плюс-сайз из-за прибавки веса в один килограмм

    • Розсилка
    instagram / paulinavegadiep - «Мисс Вселенную» записали в категорию плюс-сайз из-за прибавки веса в один килограмм
    instagram / paulinavegadiep

    Модель из Колумбии Паулина Вега рассказала, что агентства больше не считают ее худой.

     «Мисс Вселенная-2014» Паулина Вега оказалась в категории плюс-сайз после того, как девушка поправилась на килограмм. Эту историю она рассказала в своем блоге.

    По словам модели, у нее был неприятный опыт, который заставил ее по-другому относиться к своей фигуре.

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    на весь екран згорнути
    «Мисс Вселенную» записали в категорию плюс-сайз из-за прибавки веса в один килограмм
    «Мисс Вселенную» записали в категорию плюс-сайз из-за прибавки веса в один килограмм
    «Мисс Вселенную» записали в категорию плюс-сайз из-за прибавки веса в один килограмм
    «Мисс Вселенную» записали в категорию плюс-сайз из-за прибавки веса в один килограмм
    «Мисс Вселенную» записали в категорию плюс-сайз из-за прибавки веса в один килограмм
    «Мисс Вселенную» записали в категорию плюс-сайз из-за прибавки веса в один килограмм
    «Мисс Вселенную» записали в категорию плюс-сайз из-за прибавки веса в один килограмм
    «Мисс Вселенную» записали в категорию плюс-сайз из-за прибавки веса в один килограмм
    «Мисс Вселенную» записали в категорию плюс-сайз из-за прибавки веса в один килограмм
    «Мисс Вселенную» записали в категорию плюс-сайз из-за прибавки веса в один килограмм
    «Мисс Вселенную» записали в категорию плюс-сайз из-за прибавки веса в один килограмм
    «Мисс Вселенную» записали в категорию плюс-сайз из-за прибавки веса в один килограмм
    instagram / paulinavegadiep

    «То, что я расскажу вам, произошло со мной полтора года назад. В то время я много путешествовала и спала больше в самолете, чем в моем собственном доме. Я работала в США, в модельном агентстве Майами, – рассказала модель. – Я чувствовала себя здоровой и довольной своим телом. Спустя несколько месяцев я вернулась, но в агентстве мне сказали, что я поправилась на 1 килограмм, и они больше не рассматривают меня как лицо компании, что я из «тощей» превратилась в модель плюс-сайз», – сообщила девушка.

    По ее словам, эта история заставила ее задуматься о стандартах модельной индустрии.

     Читайте также: Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме.


    мода и красота модель
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