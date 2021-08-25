Младенец с легендарной обложки стал мужчиной и решил подать в суд на «Нирвану»

Мужчина решил подать в суд за детскую порнографию

Мужчина по имени Спенсер Элден, утверждающий, что именно он снялся для знаменитой обложки альбома Nevermind, подает в суд на группу Nirvana. Молодой человек не раз устраивал себе такие же фотосессии, но о первом снимке всегда отзывался не лучшим образом.

Сейчас он обвиняет группу в грязной схеме — попытке поднять продажи пластинки благодаря сексуально провокативному фото ребенка на обложке. В качестве компенсации за детскую порнографию Спенсер требует по $150 тысяч с каждого участника «Нирваны».

Обложка альбома Nevermind

Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.