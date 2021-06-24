Многодетная мать с тату во все тело показала, как выглядит в бикини (фото)

Согласно информации издания, у Жасмин больше 100 татуировок и несколько пирсингов

Жительница Финляндии, чье тело почти полностью покрыто татуировками, показала свою внешность на откровенном снимке. На размещенный в ее Instagram-аккаунте пост обратили внимание журналисты Daily Star.

Мать троих детей Александра Жасмин (Aleksandra Jasmin) работает тату-мастером и демонстрирует на странице в соцсети фотографии своих работ на клиентах. Помимо этого, женщина публикует собственные снимки из повседневной жизни.

На одном из последних кадров она сняла себя в зеркале в белом бикини, черных легинсах и солнцезащитных очках. Заметно, что из-за большого количества рисунков на теле и лице кожа многодетной героини материала стала практически черной. Публикация набрала более четырех тысяч лайков.

Согласно информации издания, у Жасмин больше 100 татуировок и несколько пирсингов.

Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.