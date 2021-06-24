  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Многодетная мать с тату во все тело показала, как выглядит в бикини (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мать троих детей Александра Жасмин - Многодетная мать с тату во все тело показала, как выглядит в бикини (фото)
    Мать троих детей Александра Жасмин
    Фото: @aleksandrajasmin

    Согласно информации издания, у Жасмин больше 100 татуировок и несколько пирсингов

    Жительница Финляндии, чье тело почти полностью покрыто татуировками, показала свою внешность на откровенном снимке. На размещенный в ее Instagram-аккаунте пост обратили внимание журналисты Daily Star.

    Мать троих детей Александра Жасмин (Aleksandra Jasmin) работает тату-мастером и демонстрирует на странице в соцсети фотографии своих работ на клиентах. Помимо этого, женщина публикует собственные снимки из повседневной жизни.

    На одном из последних кадров она сняла себя в зеркале в белом бикини, черных легинсах и солнцезащитных очках. Заметно, что из-за большого количества рисунков на теле и лице кожа многодетной героини материала стала практически черной. Публикация набрала более четырех тысяч лайков.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Многодетная мать с тату во все тело показала, как выглядит в бикини (фото)
    Многодетная мать с тату во все тело показала, как выглядит в бикини (фото)
    Многодетная мать с тату во все тело показала, как выглядит в бикини (фото)
    Многодетная мать с тату во все тело показала, как выглядит в бикини (фото)
    Многодетная мать с тату во все тело показала, как выглядит в бикини (фото)
    Многодетная мать с тату во все тело показала, как выглядит в бикини (фото)
    Многодетная мать с тату во все тело показала, как выглядит в бикини (фото)
    Многодетная мать с тату во все тело показала, как выглядит в бикини (фото)
    Многодетная мать с тату во все тело показала, как выглядит в бикини (фото)
    Многодетная мать с тату во все тело показала, как выглядит в бикини (фото)
    Фото: @aleksandrajasmin

    Согласно информации издания, у Жасмин больше 100 татуировок и несколько пирсингов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

    Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

    Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.

    Читайте также: Когда есть деньги, но нет вкуса. Подборка курьезных фото
    Теги: татуировка шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Многодетная мать с тату во все тело показала, как выглядит в бикини (фото)