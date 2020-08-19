Обнаженная Каменских засветила свою выдающуюся «как у Ким» в поле (фото)



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Жена Потапа не постеснялась предстать без одежды instagram.com/kamenskux/

Поклонники оценили роскошные формы девушки

Поп-звезда Настя Каменских показала, как выглядит по утрам. 33-летняя певица не боится представать без макияжа. А теперь она произвела фурор, поделившись откровенным фото. Девушка снялась полностью обнаженной. Она позировала в поле без одежды, демонстрируя соблазнительные изгибы фигуры, осиную талию и пышные бедра. Каменских не постеснялась оголить даже ягодицы.

instagram.com/kamenskux/

«Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой. Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем», — написала она.

Многие оценили прелести ее фигуры. «Полегче мать», «Как всегда шикарная», «Нереально красивая», «Шикарная фигура!!! Похожа на мою», «Какие пышные бедра», «Засветила свою Ким», «Как Потапу повезло», «В трусиках ты стройнее», «Фото просто бомба! Получилось очень красиво и естественно», — прокомментировали пост подписчики.

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