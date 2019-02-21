Модный дом Chloe раскритиковали за экстремально худых моделей в рекламе
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Розсилка
По мнению некоторых поклонников бренда, реклама с анорексичными девушками должна быть запрещена
Интернет-пользователи подвергли критике французский модный дом Chloe после того, как представители бренда опубликовали в Instagram фотосессию с очень худыми моделями, пишет британский таблоид Daily Mail
На снимках и проморолике девушки представляли новую коллекцию Chloe сезона весна-лето 2019. Одна из моделей позировала в мини-юбке с бахромой и поясом, а также в разноцветном топе с логотипом модного дома. Образ девушки дополняла коричневая сумка.
Однако интернет-пользователей привлек далеко не образ девушки, а ее чрезмерная худоба. Подписчики раскритиковали Chloe за «старомодный» взгляд на то, как должна выглядеть модель.