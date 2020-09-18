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    Шоу-биз

    Молодая любовница Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли

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    Молодая любовница Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли

    Немецкую модель Николь Потуральски засыпают комментариями в соцсети

    После развода Брэда Питта с Анджелиной Джоли в 2016 году, немецкая модель Николь Потуральски стала первой, с кем актер завел серьезные отношения. Хотя раньше сообщалось, что связывать себя узами брака он не намерен. Тем не менее 27-летняя Николь уже стала весьма популярной, ее жизнью заинтересовались многие. Если ранее в своем Instagram она публиковала только гламурные фотографии, то теперь еще и отвечает на некоторые вопросы о личной жизни.

    Как сообщает Us Weekly, на днях Потуральски опубликовала снимки в оранжевом мини-платье на пуговицах и солнцезащитных очках. Фотографии подписала коротко: «Счастливые люди не ненавидят». Фолловеры тут же решили уточнить некоторые моменты.

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    Молодая любовница Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли
    Молодая любовница Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли
    Молодая любовница Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли
    Молодая любовница Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли
    Молодая любовница Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли
    Молодая любовница Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли
    Молодая любовница Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли
    Молодая любовница Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли
    Молодая любовница Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли
    Молодая любовница Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли
    Молодая любовница Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли
    Молодая любовница Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли

    «Если Вы счастливы, то почему и Вы, и Брэд ненавидите Анджелину?» — писали пользователи Сети.

    Николь решила не игнорировать этот вопрос и ответила, что она не испытывает к кому бы то ни было таких негативных эмоций.

    Об отношениях Брэда Питта и Николь Потуральски стало известно в августе. Актер привез девушку в свое поместье на юге Франции. Как выяснилось позже, пара встречается уже длительное время. Познакомились они в Германии еще год назад. Кстати, в отличие от Брэда, Николь не свободна. Она состоит в браке с немецким ресторатором Роландом Мэри и воспитывает 7-летнего сына. Бизнесмен старше модели на 41 год.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото
    модель актер время
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