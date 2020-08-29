Молодая любовница Брэда Питта родила сына от бизнесмена, который на 12 лет старше актера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

56-летний американский актер счастлив в новых отношениях

Журналисты пытаются разузнать побольше о Потуральски

Зарубежные журналисты вовсю обсуждают перемены в личной жизни Брэда Питта. По информации прессы, голливудский красавчик закрутил роман с 27-летней Николь Потуральски, которую сравнивают и с Анджелиной Джоли, и с Ириной Шейк. Недавно выяснилось, что знаменитости вместе уже несколько месяцев. По крайней мере, первые фото папарацци, на которых Брэд запечатлен вместе с Николь были сделаны 9 месяцев назад.

В тот момент все были заняты обсуждением отношений Брэда с Алией Шокат. Поэтому практически никто не обратил внимания на манекенщицу. Но теперь журналисты пытаются разузнать побольше о Потуральски.

Так, инсайдеры рассказали изданию Daily Mail, что Николь всегда мечтала о карьере в модельном бизнесе. «Она всегда восхищалась Хайди Клум и мечтала быть похожей на нее… Когда другие дети играли на качелях, она рисовала на песке прямую линию и тренировалась ходить по ней, как по подиуму», — поделился источник. Но он заявил, что также у нее были другие интересы, например, биология.

Также журналисты выяснили кое-какие подробности о личной жизни Николь. Оказалось, в 19 лет она переехала в Берлин вместе с матерью и почти сразу после этого познакомилась со владельцем ресторана Borchardt Роландом Мэри. Разница в 40 лет не помешала влюбленным сыграть свадьбу. От бизнесмена Потуральски родила сына Эмиля, которому сейчас уже семь лет.

Ранее «Скотч» сообщал, что вьетнамец не стригся 80 лет и отрастил пятиметровые волосы.

Ухаживать за волосами Чину помогает младший сын. 62-летний Луом (Luom) уверен, что волосы отца священны и их нельзя обрезать.