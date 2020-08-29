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    Шоу-биз

    Молодая любовница Брэда Питта родила сына от бизнесмена, который на 12 лет старше актера

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    <p>56-летний американский актер счастлив в новых отношениях</p> - Молодая любовница Брэда Питта родила сына от бизнесмена, который на 12 лет старше актера

    56-летний американский актер счастлив в новых отношениях

    Журналисты пытаются разузнать побольше о Потуральски

    Зарубежные журналисты вовсю обсуждают перемены в личной жизни Брэда Питта. По информации прессы, голливудский красавчик закрутил роман с 27-летней Николь Потуральски, которую сравнивают и с Анджелиной Джоли, и с Ириной Шейк. Недавно выяснилось, что знаменитости вместе уже несколько месяцев. По крайней мере, первые фото папарацци, на которых Брэд запечатлен вместе с Николь были сделаны 9 месяцев назад.

    В тот момент все были заняты обсуждением отношений Брэда с Алией Шокат. Поэтому практически никто не обратил внимания на манекенщицу. Но теперь журналисты пытаются разузнать побольше о Потуральски.

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    Молодая любовница Брэда Питта родила сына от бизнесмена, который на 12 лет старше актера
    Молодая любовница Брэда Питта родила сына от бизнесмена, который на 12 лет старше актера
    Молодая любовница Брэда Питта родила сына от бизнесмена, который на 12 лет старше актера
    Молодая любовница Брэда Питта родила сына от бизнесмена, который на 12 лет старше актера
    Молодая любовница Брэда Питта родила сына от бизнесмена, который на 12 лет старше актера
    Молодая любовница Брэда Питта родила сына от бизнесмена, который на 12 лет старше актера
    Молодая любовница Брэда Питта родила сына от бизнесмена, который на 12 лет старше актера
    Молодая любовница Брэда Питта родила сына от бизнесмена, который на 12 лет старше актера
    Молодая любовница Брэда Питта родила сына от бизнесмена, который на 12 лет старше актера
    Молодая любовница Брэда Питта родила сына от бизнесмена, который на 12 лет старше актера
    Молодая любовница Брэда Питта родила сына от бизнесмена, который на 12 лет старше актера
    Молодая любовница Брэда Питта родила сына от бизнесмена, который на 12 лет старше актера

    Так, инсайдеры рассказали изданию Daily Mail, что Николь всегда мечтала о карьере в модельном бизнесе. «Она всегда восхищалась Хайди Клум и мечтала быть похожей на нее… Когда другие дети играли на качелях, она рисовала на песке прямую линию и тренировалась ходить по ней, как по подиуму», — поделился источник. Но он заявил, что также у нее были другие интересы, например, биология.

    Также журналисты выяснили кое-какие подробности о личной жизни Николь. Оказалось, в 19 лет она переехала в Берлин вместе с матерью и почти сразу после этого познакомилась со владельцем ресторана Borchardt Роландом Мэри. Разница в 40 лет не помешала влюбленным сыграть свадьбу. От бизнесмена Потуральски родила сына Эмиля, которому сейчас уже семь лет.

    Ранее «Скотч» сообщал, что вьетнамец не стригся 80 лет и отрастил пятиметровые волосы.

    Ухаживать за волосами Чину помогает младший сын. 62-летний Луом (Luom) уверен, что волосы отца священны и их нельзя обрезать.

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