Скончался 43-летний актер Чедвик Боузман, сыгравший Черную пантеру в фильме Marvel



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Американский актер Чедвик Боузман

Актер никогда открыто не говорил о своей болезни

29 августа стало известно, что на 44 году жизни скончался американский актер Чедвик Боузман, запомнившийся зрителям по роли Черной пантеры в фильме Marvel. В 2016 году у звезды обнаружили рак толстой кишки третьей стадии. Знаменитость четыре года активно лечился, но болезнь взяла верх.

Как сообщает портал TMZ, Чедвик скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Официально о смерти актера сообщили родные на его странице в Твиттере. «Он настоящий боец. Он снимался в последних фильмах «Маршал», «Пятеро одной крови», «"Черное дно» Ма Рейни» между курсами химиотерапии и бесчисленными операциями», — сказано в послании.

Родные Боузмана отметили, что для актера было особой честью сыграть супергероя из фильма Marvel Т'Чаллу. За эту роль в 2018 году он получил премию «Актер года» по версии People's Choice Awards.

«Спасибо тебе, Чедвик, за твою любовь и молитвы. Просим уважать нашу память о нем в это непростое время», — написали родные Боузмана.

Напомним, что актер никогда открыто не говорил о своей болезни. Однако в апреле его фанаты заподозрили неладное. Чедвик записал несколько видео для социальных сетей, на которых выглядел изможденным. Журналисты обратились к звезде за комментарием, но он не стал высказываться о состоянии своего здоровья.