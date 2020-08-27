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    Жизнь

    Вьетнамец не стригся 80 лет и отрастил пятиметровые волосы (фото)

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    92-летний Нгуен Ван Чин из Вьетнама не подстригал свои волосы с 12 лет - Вьетнамец не стригся 80 лет и отрастил пятиметровые волосы (фото)
    92-летний Нгуен Ван Чин из Вьетнама не подстригал свои волосы с 12 лет

    Ухаживать за волосами Чину помогает младший сын. 62-летний Луом

    Пожилой житель Вьетнама не стригся около 80 лет и отрастил пятиметровые волосы. Об этом сообщает Reuters.

    92-летний Нгуен Ван Чин из Вьетнама не подстригал свои волосы с 12 лет. В школе его волосы были густыми и черными. Мужчина уверен, что нужно оставить неприкосновенным то, с чем он родился. Он считает, что волосы напрямую связаны с продолжительностью его жизни. «Если я подстригусь, я умру. Я ничего не меняю в своей прическе, даже не расчесываюсь», — рассказал он.

    Чин ухаживает за своими волосами: накрывает их платком, содержит в чистоте и поддерживает их здоровое состояние. Мужчина уверен, что отращивать волосы — его призвание. «Я считаю, что меня избрала божественная сила. Она наделила меня этим даром», — сказал Чин, который верит в существование девяти магических сил и поклоняется семи богам.

    Ухаживать за волосами Чину помогает младший сын. 62-летний Луом (Luom) уверен, что волосы отца священны и их нельзя обрезать.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

    Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души на чаял в очаровательной светловолосой крохе.

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    Вьетнам волосы
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