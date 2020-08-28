«Хотите почувствовать себя старыми?»: 40-летний Маколей Калкин напомнил подписчикам об их возрасте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Накануне звезда фильмов «Один дома» и «Богатенький Ричи» отметил юбилей и не забыл сообщить об этом в твиттере

В это сложно поверить, но накануне Маколей Калкин, известный всему миру по ярким детским ролям в фильмах «Один дома» и «Богатенький Ричи», отметил 40-й день рождения.

И несмотря на то, что в памяти многих он так и остался Кевином Маккаллистером, который постоянно встречает Рождество без семьи, актер уже давно стал взрослым человеком.

Сам Калкин прекрасно понимает, как его воспринимают поклонники, и даже комментировал то, как к этому относится. «Для большинства людей я все еще ребенок. Это и благословение, и проклятие одновременно», — рассказывал актер.

И вот теперь он в очередной раз решил напомнить фанатам об их (и своем) возрасте и в свой день рождения написал грустный твит: «Хотите почувствовать себя старым? Мне 40. Не благодарите».

Позже он подписал: «Это мой подарок миру: я заставляю людей чувствовать себя старыми. Я больше не ребенок, такова моя работа».

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