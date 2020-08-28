Поклонников удивила молодость 54-летней Холли Берри на фото топлес



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Голливудская актриса Холли Берри instagram.com/halleberry

Подписчики Берри восхитились ее молодостью и написали об этом в комментариях под постом

Голливудская актриса Холли Берри поделилась откровенным снимком и удивила поклонников своим внешним видом. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

54-летняя знаменитость попозировала, сидя на полу в белых брюках с завышенной талией без нижнего белья, прикрывая обнаженную грудь руками. На размещенном кадре она снялась в профиль, показав волосы, уложенные волнами.

instagram.com/halleberry

Подписчики Берри восхитились ее молодостью и написали об этом в комментариях под постом, набравшим 224 тысячи лайков. «Вау, ты такая красивая», «Потрясающая», «Просто шикарная женщина», «Ты королева!», «Я хочу выглядеть в 50 так же», —высказывались фанаты.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души не чаял в очаровательной светловолосой крохе.

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