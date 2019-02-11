Монатик показал, кто помогает ему создавать новый альбом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Монатик

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Украинский артист и тренер развлекательного проекта «Голос Країни» начал работу над созданием нового альбома.

Об этом певец сообщил на своей странице Instagram и опубликовал видео с маленькими помощниками.

В своем микроблоге певец поделился трогательным снимком, на котором он играет на музыкальном инструменте, а сыновья ему помогают.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 10 Фев 2019 в 2:02 PST

«Устали, но альбом дописали ... уже весной!?», - так подписал видео артист.