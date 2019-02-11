Монатик показал, кто помогает ему создавать новый альбом
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Розсилка
Монатик
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Украинский артист и тренер развлекательного проекта «Голос Країни» начал работу над созданием нового альбома.
Об этом певец сообщил на своей странице Instagram и опубликовал видео с маленькими помощниками.
В своем микроблоге певец поделился трогательным снимком, на котором он играет на музыкальном инструменте, а сыновья ему помогают.
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«Устали, но альбом дописали ... уже весной!?», - так подписал видео артист.