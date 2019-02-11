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    Шоу-биз

    Монатик показал, кто помогает ему создавать новый альбом

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    Монатик - Монатик показал, кто помогает ему создавать новый альбом
    Монатик

    Популярный исполнитель готовит подарок меломанам

    Украинский артист и тренер развлекательного проекта «Голос Країни» начал работу над созданием нового альбома. 

    Об этом певец сообщил на своей странице Instagram и опубликовал видео с маленькими помощниками. 

    В своем микроблоге певец поделился трогательным снимком, на котором он играет на музыкальном инструменте, а сыновья ему помогают.

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    Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

    «Устали, но альбом дописали ... уже весной!?», - так подписал видео артист.

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