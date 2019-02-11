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    Шоу-биз

    Вылетели из Нацотбора, но не расстроились: группа Bahroma анонсировала гастрольный тур

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    Группа&nbsp;Bahroma - Вылетели из Нацотбора, но не расстроились: группа Bahroma анонсировала гастрольный тур
    Группа Bahroma

    В субботу вечером состоялся национальный отбор на международный песенный конкурс

    Украинские музыканты во второй раз вышли на сцену Нацотбора, но в первом полуфинале заняли только 5 место. 
     
    Несмотря на эффектный номер, режиссером которого стал Анатолий Сачивко, украинские меломаны и компетентное жюри в лице Андрея Данилко, Евгения Филатова и Джамалы, не дали шанс ребятам пройти в финал. 

    Но музыканты не расстроились и решили отправиться в гастрольный тур «Полный Тур Дом». По словам музыкантов тур начнется 28 марта и охватит множество украинских городов.

    Кстати, если вы пропустили первый полуфинал Нацотбор-2019, то все самые эксклюзивные подробности читайте здесь.

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