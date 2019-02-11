Вылетели из Нацотбора, но не расстроились: группа Bahroma анонсировала гастрольный тур



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Группа Bahroma

В субботу вечером состоялся национальный отбор на международный песенный конкурс

Украинские музыканты во второй раз вышли на сцену Нацотбора, но в первом полуфинале заняли только 5 место.



Несмотря на эффектный номер, режиссером которого стал Анатолий Сачивко, украинские меломаны и компетентное жюри в лице Андрея Данилко, Евгения Филатова и Джамалы, не дали шанс ребятам пройти в финал.

Но музыканты не расстроились и решили отправиться в гастрольный тур «Полный Тур Дом». По словам музыкантов тур начнется 28 марта и охватит множество украинских городов.

Кстати, если вы пропустили первый полуфинал Нацотбор-2019, то все самые эксклюзивные подробности читайте здесь.