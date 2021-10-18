«Танцы со звездами». Несмотря на серьезную травму ноги Харлан все равно вышла на паркет

Звезда исполнила фокстрот

Участница «Танцев со звездами» и фехтовальщица Ольга Харлан в прошлом эфире шоу серьезно травмировала ногу.

Сначала травмировался партнер звезды, Дмитрий Дикусар. Он подвернул ногу. А потом во время неудачной поддержки травмировалась и сама Ольга.

«Очень сложная неделя для нас была. В пятницу за день до эфира Дмитрий травмировал ногу. А в воскресенье во время неудачной поддержки травмировалась я. За все время моей спортивной карьеры, такой боли я еще не чувствовала», – призналась спортсменка .

Врачи советовали Харлан воздержаться от танцев две-три недели. Но, несмотря на серьезную травму и совет медиков, звезда вышла на паркет шоу. Она выполнила фокстрот под песню группы «Скай» – «Тебе це може вбити». Судьи оценили смелость Ольги и поставили ей 33 балла.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».