  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    «Танцы со звездами». Несмотря на серьезную травму ноги Харлан все равно вышла на паркет

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ольга Харлан Дмитрий Дикусар - «Танцы со звездами». Несмотря на серьезную травму ноги Харлан все равно вышла на паркет
    Ольга Харлан Дмитрий Дикусар
    Фото: Инстаграм

    Звезда исполнила фокстрот

    Участница «Танцев со звездами» и фехтовальщица Ольга Харлан в прошлом эфире шоу серьезно травмировала ногу.

    Сначала травмировался партнер звезды, Дмитрий Дикусар. Он подвернул ногу. А потом во время неудачной поддержки травмировалась и сама Ольга.

    «Очень сложная неделя для нас была. В пятницу за день до эфира Дмитрий травмировал ногу. А в воскресенье во время неудачной поддержки травмировалась я. За все время моей спортивной карьеры, такой боли я еще не чувствовала», – призналась спортсменка .

    Врачи советовали Харлан воздержаться от танцев две-три недели. Но, несмотря на серьезную травму и совет медиков, звезда вышла на паркет шоу. Она выполнила фокстрот под песню группы «Скай» – «Тебе це може вбити». Судьи оценили смелость Ольги и поставили ей 33 балла.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

    Читайте также: «Мисс Украина Вселенная»: как прошло яркое шоу (фоторепортаж)
    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Танцы со звездами». Несмотря на серьезную травму ноги Харлан все равно вышла на паркет