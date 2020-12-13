  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Монатик в обледенелом Киеве исполнил шаффл (видео)

    • Розсилка
    Певец Монатик - Монатик в обледенелом Киеве исполнил шаффл (видео)
    Певец Монатик

    Артист устроил покатушки на гололедице

    Украинский мультиартист Дмитрий Монатик устроил танцы в обледенелом Киеве. Об этом исполнитель сообщил в Инстаграме. Как и большинство киевлян, Дмитрий имел возможность лично ощутить гололед, который сегодня заполонил улицы Киева. В фотоблоге артист запостил короткое видео, на котором скользит по улице неподалеку от дворца «Украина».

    «Сегодня осознал происхождения шаффла!», - подписал видео Монатик.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

    Певец имел в виду стиль танца «шаффл», который представляет собой быстрые танцевальные движения из джаза на «современный» лад.

    Поклонники оценили чувство юмора своего кумира.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

     Читайте также: Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Теги: знаменитости Монатик шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies