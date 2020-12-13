Монатик в обледенелом Киеве исполнил шаффл (видео)

Артист устроил покатушки на гололедице

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик устроил танцы в обледенелом Киеве. Об этом исполнитель сообщил в Инстаграме. Как и большинство киевлян, Дмитрий имел возможность лично ощутить гололед, который сегодня заполонил улицы Киева. В фотоблоге артист запостил короткое видео, на котором скользит по улице неподалеку от дворца «Украина».

«Сегодня осознал происхождения шаффла!», - подписал видео Монатик.

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Певец имел в виду стиль танца «шаффл», который представляет собой быстрые танцевальные движения из джаза на «современный» лад.

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