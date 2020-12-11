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    Шоу-биз

    Рианна завела нового любовника. Им стал скандальный рэпер

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    Поп-певица Рианна и хип-хоп-артист A$AP Rocky - Рианна завела нового любовника. Им стал скандальный рэпер
    Поп-певица Рианна и хип-хоп-артист A$AP Rocky

    Слухи о романе артистов появились в январе

    Раскрыты подробности романа поп-певицы Рианны и хип-хоп-артиста A$AP Rocky. Об этом сообщает People.

    Источник издания рассказал, что в последнее время пара была неразлучна. «Это новые отношения, но они оба, кажется, очень в них заинтересованы», — добавил он. По словам собеседника People, у музыкантов много общего. Он отметил, что Рианна «очень счастлива» в связи со своим новым романом.

    Отмечается, что 2 декабря пару заметили во время ночной прогулки по Нью-Йорку. За несколько дней до этого артисты вместе ужинали в отеле Beatrice.

    Слухи о романе Рианны и A$AP Rocky появились в январе. Тогда певицу, недавно расставшуюся с арабским миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет отношений, заметили вместе с хип-хоп-артистом, когда оба направлялись в один из отелей Нью-Йорка. Источник из окружения Рианны рассказал, что музыканты пока не спешат объявлять о своей связи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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