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    Жизнь

    Звезду «Пятого элемента» нашли мертвым в Лос-Анджелесе

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    Актер Том Листер-младший - Звезду «Пятого элемента» нашли мертвым в Лос-Анджелесе
    Актер Том Листер-младший

    Сотрудники правоохранительных органов проникли в квартиру артиста

    Афроамериканский актер Том Листер-младший, сыгравший эпизодические роли в фильмах «Темный рыцарь» и «Пятый элемент», найден мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

    Друзья и бизнес-партнеры Листера-младшего сообщили полиции в четверг, 10 декабря, что тот перестал выходить на контакт с вечера среды. Сотрудники правоохранительных органов проникли в квартиру артиста и обнаружили его тело. По предварительным данным, Листер-младший умер от естественных причин. Актеру было 62 года.

    Том Листер-младший также снялся в комедии «Пятница» и сиквеле «Следующая пятница», в фильмах «Джеки Браун», «Дон Жуан де Марко», «Поезд-беглец» и «Человеческая многоножка 3». Помимо этого, он принял участие в озвучке мультфильма «Зверополис».

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес умер
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