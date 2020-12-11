  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Эмили Ратаковски красиво обнажилась в ванне. Запотело даже стекло (фото)

    • Розсилка
    <p>29-летняя модель Эмили Ратаковски поделилась провокационным снимком</p> <div></div> - Эмили Ратаковски красиво обнажилась в ванне. Запотело даже стекло (фото)

    29-летняя модель Эмили Ратаковски поделилась провокационным снимком

    instagram.com/emrata/

    Модель снялась после принятия душа

    Беременная модель Эмили Ратаковски не отказывает себе в пикантных съемках. Она активно принимает участие в фотосессиях, а также делает впечатляющие селфи для поклонников. Эмили выбирает локации из повседневной жизни. Инстадива может позировать в своей комнате или же просто сидя в машине. Но для нового снимка Ратаковски предпочла ванную.

    instagram.com/emrata/
    instagram.com/emrata/

    Поклонники пришли в восторг от ее естественности. «Жизнь!», «Причина, по которой я улыбаюсь», «Это любовь», «Это мальчик!», «Я просто в шоке», «Ты так прекрасна, я плачу от твоей красоты», «Беременная королева», «Твоя беременность выглядит веселой», «Ты такая потрясающая!» — высказались подписчики.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

     Читайте также: Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес селфи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies