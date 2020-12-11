Эмили Ратаковски красиво обнажилась в ванне. Запотело даже стекло (фото)

Модель снялась после принятия душа

Беременная модель Эмили Ратаковски не отказывает себе в пикантных съемках. Она активно принимает участие в фотосессиях, а также делает впечатляющие селфи для поклонников. Эмили выбирает локации из повседневной жизни. Инстадива может позировать в своей комнате или же просто сидя в машине. Но для нового снимка Ратаковски предпочла ванную.

instagram.com/emrata/

Поклонники пришли в восторг от ее естественности. «Жизнь!», «Причина, по которой я улыбаюсь», «Это любовь», «Это мальчик!», «Я просто в шоке», «Ты так прекрасна, я плачу от твоей красоты», «Беременная королева», «Твоя беременность выглядит веселой», «Ты такая потрясающая!» — высказались подписчики.

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