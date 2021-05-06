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    Украинский фотограф сделала съемку с мамой Илона Маска

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    73-летняя модель Мэй Маск - Украинский фотограф сделала съемку с мамой Илона Маска
    73-летняя модель Мэй Маск
    instagram.com/mayemusk/

    Женщина стала героиней обложки L'Officiel Mexico

    Мэй Маск — 73 года. Она модель, диетолог, писательница и по совместительству мать одного из самых известных предпринимателей мира — Илона Маска. Она стала героиней обложки L'Officiel Mexico.

    В объективе фотографа Саши Самсоновой она позирует в платьях Valentino и Schiaparelli, а еще испытывает смелый макияж в духе тиктокеров.

    «Сегодняшняя мода креативна и великолепна. Все чаще говорят об устойчивости и обеспечении того, чтобы люди, в основном женщины, получали справедливую зарплату, были защищены и работали в безопасных условиях. Мне это нравится», — говорит Мэй.

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    Украинский фотограф сделала съемку с мамой Илона Маска
    Украинский фотограф сделала съемку с мамой Илона Маска
    Украинский фотограф сделала съемку с мамой Илона Маска
    Украинский фотограф сделала съемку с мамой Илона Маска
    Украинский фотограф сделала съемку с мамой Илона Маска
    instagram.com/mayemusk/

    В своих мемуарах «Женщина, у которой есть план» она говорит о важности равноправия. «Мои родители были канадцами и относились к своим детям, будь они девочками или мальчиками, одинаково. Но так бывает не во всем мире. Еще многое предстоит сделать. (...) Женщины должны поддерживать женщин, и мужчины должны уважать нас. Результатом станет лучшая экономика и, прежде всего, более счастливый мир», — считает Мэй.

    Фотограф Саша Самсонова родилась в Ужгороде и сейчас работает в Лос-Анджелесе. Она делала съемки для Кайли и Кендалл Дженнер, Эммы Робертс, Лили Рейнхарт и других знаменитостей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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