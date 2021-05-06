Украинский фотограф сделала съемку с мамой Илона Маска

Женщина стала героиней обложки L'Officiel Mexico

Мэй Маск — 73 года. Она модель, диетолог, писательница и по совместительству мать одного из самых известных предпринимателей мира — Илона Маска. Она стала героиней обложки L'Officiel Mexico.

В объективе фотографа Саши Самсоновой она позирует в платьях Valentino и Schiaparelli, а еще испытывает смелый макияж в духе тиктокеров.

«Сегодняшняя мода креативна и великолепна. Все чаще говорят об устойчивости и обеспечении того, чтобы люди, в основном женщины, получали справедливую зарплату, были защищены и работали в безопасных условиях. Мне это нравится», — говорит Мэй.

В своих мемуарах «Женщина, у которой есть план» она говорит о важности равноправия. «Мои родители были канадцами и относились к своим детям, будь они девочками или мальчиками, одинаково. Но так бывает не во всем мире. Еще многое предстоит сделать. (...) Женщины должны поддерживать женщин, и мужчины должны уважать нас. Результатом станет лучшая экономика и, прежде всего, более счастливый мир», — считает Мэй.

Фотограф Саша Самсонова родилась в Ужгороде и сейчас работает в Лос-Анджелесе. Она делала съемки для Кайли и Кендалл Дженнер, Эммы Робертс, Лили Рейнхарт и других знаменитостей.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.