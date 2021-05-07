Пил кровь и расписывался ножом. В чем обвиняет Мэрилина Мэнсона его бывшая любовница

Представители музыканта уже отреагировали на новые заявления модели

Король эпатажа и повелитель тьмы Мэрилин Мэнсон скоро сможет подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса: столько обвинений в изнасилованиях и издевательствах вряд ли получал кто-то из звезд. На днях издание People опубликовало интервью одной из предполагаемых жертв артиста — модели Эшли Морган Смитлайн, которая стала героиней аж целого номера журнала, попав на обложку.

Ранее она уже заявляла об ужасах, которые ей пришлось пережить, однако новые подробности «жизни с монстром» могут шокировать еще больше.

Например, помимо изнасилований и рукоприкладства, Эшли обвинила Мэрилина в том, что он наказывал девушку, помещая в «комнату для плохих девочек» — запертый прозрачный куб в его спальне. В один из дней он оставил на теле Смитлайн автограф ножом, вырезав свое имя на ее бедре. Модель рассказала, что говорила своему любовнику и мучителю: «Ты не можешь насиловать и истязать того, кого любишь», — на что он никак не реагировал.

Венцом же их «отношений» стал некий «кровавый пакт»: в ходе сатанинской церемонии по сближению он порезал ее ножом в живот, после чего высосал из раны кровь. Затем он заставил ее сделать то же самое с ним.

Все это происходило, по словам Эшли, в голливудском доме Мэнсона в 2010 году. Представители музыканта уже отреагировали на новые заявления модели. Их линия защиты строится на том, что Мэрилин провел с дамой в отношениях всего несколько недель, так что попросту не мог удерживать и насиловать ее в течение долгого времени. Кроме того, по словам адвокатов, сейчас они занимаются сбором фактов для подтверждения алиби.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.