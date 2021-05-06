Адель опубликовала новые фото в честь своего дня рождения

Поздравили Адель с днем рождения не только ее звездные коллеги и друзья, но и многочисленные поклонники со всего мира

Вчера популярная певица Адель отмечала день рождения — звезде исполнилось 33 года. По этому случаю она даже вернулась в свой инстаграм, в котором у нее уже несколько месяцев было затишье, и опубликовала новые снимки.

Подписала их певица оригинально: Thirty Free, изменив слово three (три) на слово free (свобода). Известная американская телеведущая Эллен Дедженерес выразила надежду, что так будет называться следующая пластинка Адель. Ее поддержали и фанаты певицы, которые заждались ее нового альбома (последний, «25», вышел в 2015 году).

На одном из снимков певица запечатлена без макияжа — на черно-белом портрете она улыбается и демонстрирует татуировки на руках: с Сатурном и надписью. На другом кадре она в ярком боди купается в водоеме. Еще на одной фотографии именинница в платье кружится в танце.

Поздравили Адель с днем рождения не только ее звездные коллеги и друзья, но и многочисленные поклонники со всего мира, которые назвали ее «легендой» и «королевой».

Комментарий звезды к собственным снимкам можно расценить как намек на ее статус в личной жизни — пару месяцев назад певица официально развелась со своим бывшим супругом Саймоном Конекки, от которого у нее есть восьмилетний сын Анджело. И хотя еще недавно ей приписывали роман с рэпером Skepta, сама звезда эти слухи опровергла, заявив, что она одинока.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.