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    Адель опубликовала новые фото в честь своего дня рождения

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    Певица Адель - Адель опубликовала новые фото в честь своего дня рождения
    Певица Адель
    instagram.com/adele/

    Поздравили Адель с днем рождения не только ее звездные коллеги и друзья, но и многочисленные поклонники со всего мира

    Вчера популярная певица Адель отмечала день рождения — звезде исполнилось 33 года. По этому случаю она даже вернулась в свой инстаграм, в котором у нее уже несколько месяцев было затишье, и опубликовала новые снимки.

    Подписала их певица оригинально: Thirty Free, изменив слово three (три) на слово free (свобода). Известная американская телеведущая Эллен Дедженерес выразила надежду, что так будет называться следующая пластинка Адель. Ее поддержали и фанаты певицы, которые заждались ее нового альбома (последний, «25», вышел в 2015 году).

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    Адель опубликовала новые фото в честь своего дня рождения
    Адель опубликовала новые фото в честь своего дня рождения
    Адель опубликовала новые фото в честь своего дня рождения
    instagram.com/adele/

    На одном из снимков певица запечатлена без макияжа — на черно-белом портрете она улыбается и демонстрирует татуировки на руках: с Сатурном и надписью. На другом кадре она в ярком боди купается в водоеме. Еще на одной фотографии именинница в платье кружится в танце.

    Поздравили Адель с днем рождения не только ее звездные коллеги и друзья, но и многочисленные поклонники со всего мира, которые назвали ее «легендой» и «королевой».

    Комментарий звезды к собственным снимкам можно расценить как намек на ее статус в личной жизни — пару месяцев назад певица официально развелась со своим бывшим супругом Саймоном Конекки, от которого у нее есть восьмилетний сын Анджело. И хотя еще недавно ей приписывали роман с рэпером Skepta, сама звезда эти слухи опровергла, заявив, что она одинока.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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