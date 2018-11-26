  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Монро показала архивное фото, когда была Александром

    • Розсилка
    Монро показала архивное фото, когда была Александром

    Звезда украинского шоу-бизнеса нашла университетский альбом

    Украинская травести-дива Монро поразила сеть снимком, где она запечатлена юношей 24-летней давности. В своем инстаграме она выложила фото, которое делала на студенческий билет.

    Такой Монро (тогда еще Александр Шевченко) была в 16 лет.

    screenshot_25_01

    «Нашла альбом с фотографиями с университетской жизни. Думала, что потеряла ... Я точно помню, что делала это фото для вступления в универ. И что меня поразило, я уже тогда начала выщипывать брови», - рассказала Монро изданию ТаблоID.

    А вот как Монро выглядит сейчас:

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    rbc.ua
    rbc.ua
    rbc.ua
    rbc.ua
    rbc.ua
    rbc.ua
    rbc.ua
    rbc.ua
    rbc.ua

    Напомним, Александр Шевченко родился в 1978 году в Киеве в семье инженеров. В 1994 году окончил среднюю школу, а в 2000 г.-Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности: магистр химии высокомолекулярных соединений.

    В 1999-2000 гг. Монро был первым ведущим шоу-программ гей-клуба «клетки» на Печерске. В 2000-2002 гг. - Монро-ведущий и перформер в ночном клубе «Hollywood» (в 2004 переименован в «Freеdom», Монро дает здесь ряд спектаклей и шоу).

    «Я отдаю себя отчет, что паспорт и физиология у меня мужская, но в душе ощущаю себя Королевой Красоты», - говорит о себе Монро

    паспорт знаменитости шоу-бизнес университет ЛГБТ новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ