Монро показала архивное фото, когда была Александром



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звезда украинского шоу-бизнеса нашла университетский альбом

Украинская травести-дива Монро поразила сеть снимком, где она запечатлена юношей 24-летней давности. В своем инстаграме она выложила фото, которое делала на студенческий билет.

Такой Монро (тогда еще Александр Шевченко) была в 16 лет.

«Нашла альбом с фотографиями с университетской жизни. Думала, что потеряла ... Я точно помню, что делала это фото для вступления в универ. И что меня поразило, я уже тогда начала выщипывать брови», - рассказала Монро изданию ТаблоID.

А вот как Монро выглядит сейчас:

Напомним, Александр Шевченко родился в 1978 году в Киеве в семье инженеров. В 1994 году окончил среднюю школу, а в 2000 г.-Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности: магистр химии высокомолекулярных соединений.

В 1999-2000 гг. Монро был первым ведущим шоу-программ гей-клуба «клетки» на Печерске. В 2000-2002 гг. - Монро-ведущий и перформер в ночном клубе «Hollywood» (в 2004 переименован в «Freеdom», Монро дает здесь ряд спектаклей и шоу).

«Я отдаю себя отчет, что паспорт и физиология у меня мужская, но в душе ощущаю себя Королевой Красоты», - говорит о себе Монро