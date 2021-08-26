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    В образе белой птицы. Полякова впечатлила поклонников невероятным нарядом (фото)

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    Певица Оля Полякова - В образе белой птицы. Полякова впечатлила поклонников невероятным нарядом (фото)
    Певица Оля Полякова
    instagram.com/polyakovamusic/

    Образ артистки явно пришелся по вкусу пользователям сети

    Знаменитая поп-певица Оля Полякова на масштабном концерте в честь 30-й годовщины Независимости Украины появилась в неожиданном образе и покорила зрителей.

    Певица надела белоснежное платье с открытыми плечами, украшенное крупными перьями – эксклюзивный наряд авторства Андре Тана. Ее голову венчал головной убор из перьев. Броский элемент - ярко-алая роза на груди. Она сделала макияж с акцентом на глаза – блестящие тени-пигменты и широкие размашистые стрелки.

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    В образе белой птицы. Полякова впечатлила поклонников невероятным нарядом (фото)
    В образе белой птицы. Полякова впечатлила поклонников невероятным нарядом (фото)
    В образе белой птицы. Полякова впечатлила поклонников невероятным нарядом (фото)
    В образе белой птицы. Полякова впечатлила поклонников невероятным нарядом (фото)
    В образе белой птицы. Полякова впечатлила поклонников невероятным нарядом (фото)
    instagram.com/polyakovamusic/

    «Вчера был невероятно важный концерт на НСК "Олимпийский" "Независимость в твоей ДНК", который объединил нас еще сильнее .... Каждая песня была спета до слез и улыбки! Для моего номера Андре Тан cпециально создавал легкое, изящное платье, которое бы напоминало хрупкую птицу, а головной убор дополнял весь образ. В пошиве было использовано 70 метров перьев, каждый ярус на корсете и головном уборе выложен, скомпонован по длине пера и сшит вручную. Вы наверняка заметили яркую деталь на платье – это красный цветок, символизирующий печаль, разбитое девичье сердце. Нам получилось вас удивить?» - поинтересовалась певица у поклонников.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    В образе белой птицы. Полякова впечатлила поклонников невероятным нарядом (фото)