Мужа рэп-дивы Ники Минаж арестовали. Ему грозит 10 лет тюрьмы



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В 2002-м году муж рэперши года он трижды выстрелил в живот мужчине instagram.com/nickiminaj/

В 1995-м Кеннета осудили за попытку изнасилования

Мужа Ники Минаж, 37-летнего рэпера Кеннета Петти, арестовали за то, что он не зарегистрировался в реестре лиц, совершивших сексуальные преступления. Кеннет состоял на учете в Нью-Йорке, но не стал заниматься этим вопросом в Калифорнии, где его задержали за это в ноябре, выпустили под залог в $20 тысяч и предъявили обвинения.

В минувшую среду супруг рэперши появился в суде, где не признал свою вину. Следующее слушание состоится 23 марта, а пока Кеннета выпустили под залог в $100 тысяч, обязали носить электронный браслет и запретили употреблять наркотики и покидать Южную Калифорнию. В случае, если вина рэпера будет доказана, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, в апреле 1995 года, когда Кеннету было 16, его осудили за попытку изнасилования и приговорили к четырем годам лишения свободы. На этом его проблемы с законом не закончились, и в апреле 2002 года он трижды выстрелил в живот мужчине, который успел перед смертью указать полиции на своего убийцу. За это преступление он провел за решеткой 7 лет.

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