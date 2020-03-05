Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники Netflix



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Видеосервис неплохо платит своим преданным работникам

Компания Netflix наконец-то открыла секрет, касающийся зарплат своих сотрудников. Издание Business Insider провело полный анализ данных, которые предоставила Netflix, и заявило, что теперь знает точно, сколько же платят работникам видеосервиса.

Контент и маркетинг. Базовый годовой оклад до $200 тысяч

Менеджер по маркетинговым операциям: $153,8 тысячи

Рекламный менеджер эксклюзивных продуктов платформы: $175 тысяч

Директор по маркетингу: $187 тысяч

Менеджер постпродакшена: $190 тысяч

Разработка продукта. Базовый годовой оклад может достигать $500 тысяч

Старший продюсер: $190 тысяч

Менеджер по обработке данных: $240 тысяч

Директор по проектированию: $241 тысяча

Вице-президент по информационным технологиям: до $329 тысяч

Старший инженер-программист: до $475 тысяч

Старший менеджер по IT-аудиту: $320 тысяч

Инженер-менеджер, программист: $380 тысяч

Старший инженер данных: $400 тысяч

Менеджер по продукту, студия финансов: $500 тысяч

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