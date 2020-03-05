Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники Netflix
Видеосервис неплохо платит своим преданным работникам
Компания Netflix наконец-то открыла секрет, касающийся зарплат своих сотрудников. Издание Business Insider провело полный анализ данных, которые предоставила Netflix, и заявило, что теперь знает точно, сколько же платят работникам видеосервиса.
Контент и маркетинг. Базовый годовой оклад до $200 тысяч
Менеджер по маркетинговым операциям: $153,8 тысячи
Рекламный менеджер эксклюзивных продуктов платформы: $175 тысяч
Директор по маркетингу: $187 тысяч
Менеджер постпродакшена: $190 тысяч
Разработка продукта. Базовый годовой оклад может достигать $500 тысяч
Старший продюсер: $190 тысяч
Менеджер по обработке данных: $240 тысяч
Директор по проектированию: $241 тысяча
Вице-президент по информационным технологиям: до $329 тысяч
Старший инженер-программист: до $475 тысяч
Старший менеджер по IT-аудиту: $320 тысяч
Инженер-менеджер, программист: $380 тысяч
Старший инженер данных: $400 тысяч
Менеджер по продукту, студия финансов: $500 тысяч