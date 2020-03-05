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    Шоу-биз

    Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники Netflix

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    Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники Netflix

    Видеосервис неплохо платит своим преданным работникам

    Компания Netflix наконец-то открыла секрет, касающийся зарплат своих сотрудников. Издание Business Insider провело полный анализ данных, которые предоставила Netflix, и заявило, что теперь знает точно, сколько же платят работникам видеосервиса.

    Контент и маркетинг. Базовый годовой оклад до $200 тысяч

    Менеджер по маркетинговым операциям: $153,8 тысячи

    Рекламный менеджер эксклюзивных продуктов платформы: $175 тысяч

    Директор по маркетингу: $187 тысяч

    Менеджер постпродакшена: $190 тысяч

    Разработка продукта. Базовый годовой оклад может достигать $500 тысяч

    Старший продюсер: $190 тысяч

    Менеджер по обработке данных: $240 тысяч

    Директор по проектированию: $241 тысяча

    Вице-президент по информационным технологиям: до $329 тысяч

    Старший инженер-программист: до $475 тысяч

    Старший менеджер по IT-аудиту: $320 тысяч

    Инженер-менеджер, программист: $380 тысяч

    Старший инженер данных: $400 тысяч

    Менеджер по продукту, студия финансов: $500 тысяч

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