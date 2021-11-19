Настя Каменских показала, как сочетать несочитаемое в одежде (фото)

Спортивный шик от украинской артистки

Знаменитая украинская певица Настя Каменских продемонстрировала как стильно сочитать спортивный костюм и элементы классической одежды. Полюбившийся всем, удобный спортивный костюм певица решила украсить белыми перышками, что добавляет стильный акцент и тем самым создаёт неординарный микс спорта и шика. Завершила образ девушка аккуратным макияжем, где акцент был в основном классику – красные губы.

Настя Каменских. Фото из открытых источников





Напомним, что ранее, на своей странице в Instagram певица анонсировала выход новой песни с неизвестным артистом, выствив интригующее фото. Песня уже вышла в сеть и её можно прослушать на соответствующих площадках.