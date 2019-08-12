Настя Каменских показала очень загорелого Потапа: забавное фото



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Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux/

Молодожены вернулись в Украину

Популярная украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников забавным снимком, на котором она с Потапом позируют на диване в своей квартире. Жена рэпера украсила его уши двумя большими цветками.

Каменских рассказала подписчикам о том, что считает важным в отношениях между супругами. По мнению артистки, важны не только любовь, но и дружба.

«Любовь и дружба всегда идут рука об руку. Бесценно, когда твой мужчина еще и твой лучший друг. Только тогда вы испытываете спектр самых искренних и невероятных эмоций! Вы делитесь сокровенным, вдохновляете друг друга, чувствуете счастье в каждой минуте. И конечно же веселитесь, улыбаетесь, дурачитесь и смеетесь до упаду. Как мы с Потапом на этом фото», – написала Настя в Инстаграме.

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