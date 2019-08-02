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    Шоу-биз

    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте

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    Настя Каменских - Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских

    Компания устраивает морские прогулки на арендованной яхте

    32-летняя Настя Каменских отдыхает в Италии с 38-летним мужем Потапом и друзьями. Музыканты наслаждаются солнечной погодой на Сардинии. Настя захватила с собой разные купальники, чтобы сделать красочные кадры. Певица поделилась откровенным фото, показав интересный образ в бикини цвета моря. Каменских оперлась на перила яхты, позируя на фоне гор. Артистка оставила свои вьющиеся волосы распущенными, а глаза прикрыла от палящего солнца рукой.

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    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте
    Настя Каменских в бикини показала пышные прелести на яхте

    Секс-бомба не забыла и об аксессуарах. Она украсила шею, запястье и щиколотку тонкими золотыми цепочками, а также выбрала яркий лак для ногтей. «Новый день», – отметила знойная брюнетка.

    Многие фанаты остались в восторге от ее нового снимка.

    «Не знаю как вам, но мне так нравятся Настины бедра. Это так красиво!», «Абсолютное совершенство, темные русые волосы, умиротворение, блаженство»,– рассыпались в комплиментах поклонники Каменских.

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    Настя Каменских певица
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